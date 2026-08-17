Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье предоставляется при условии соответствия заявителя и недвижимости определенным требованиям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье доступна в рамках программы поддержки владельцев поврежденного жилья и внутри перемещенных лиц, сообщает издание Politeka.net.

В Запорожье и области продолжает действовать проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Его реализует благотворительный фонд "Каритас" при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Инициатива рассчитана на людей, чьи дома или квартиры пострадали из-за боевых действий. Отдельное направление предназначено для переселенцев, которым необходимо улучшить жилищные условия.

В рамках программы могут выполняться небольшие и средние восстановительные работы. Среди них – установка новых окон и дверей, ремонт потолка, частичное восстановление кровли, внутренней электросети и системы водоснабжения.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье предоставляется при условии соответствия заявителя и недвижимости определенным требованиям.

Повреждение должно возникнуть после 24 февраля 2022 года в результате боевых действий. Объект должен быть расположен в пределах Запорожской области, но не ближе 20 километров от линии боевого столкновения.

Обратиться может только непосредственный владелец пострадавшего дома или квартиры. При этом на момент подачи заявки он не должен получать другую государственную или благотворительную поддержку для ремонта этого объекта.

Предусмотрены два способа реализации помощи. Владельцу могут предоставить средства для самостоятельного проведения работ или организовать восстановление силами строительной компании.

Приоритет предоставляют семьям с низкими доходами и гражданам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, учитывают среднемесячный заработок до 6318 грн. на одного человека или факт потери основного источника дохода.

В приоритетную группу также входят одинокие родители и опекуны несовершеннолетних, беременные женщины, матери детей младше трех лет и многодетные семьи.

Отдельно рассматривают домохозяйства, где живет человек с инвалидностью, тяжелой или хронической болезнью.

Преимущество могут получить одинокие граждане от 60 лет, а также семьи, в составе которых один или два пожилых человека не имеют достаточной помощи от родственников.

При регистрации владельцу необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на поврежденный дом или квартиру.

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