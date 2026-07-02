Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области официально поддержали депутаты Ровенского областного совета, передает издание Politeka.

Решение было принято во время пленарного заседания: документ поддержали 34 избранника, голосов «против» и «воздержался» не было.

Новые расценки для потребителей начали действовать с 1 июля 2026 года . Общая стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода вместе с НДС составит 68,45 грн за кубометр . Из этой суммы 40,39 грн приходится на водоснабжение, 28,06 грн – на водоотвод.

До принятия изменений население платило 32,59 грн за кубометр по НДС. Таким образом, цена для бытовых потребителей существенно выросла.

Руководство областного совета объяснило, что пересмотр был необходим, поскольку предварительные расценки для населения действовали еще с 2022 года. За это время значительно увеличились затраты на электроэнергию, горючее, оплату труда и материалы, необходимые для очистки воды.

В Ровнооблводоканале также отмечали, что себестоимость услуг больше не соответствовала действующим расчетам. В частности, за последние четыре года электроэнергия подорожала примерно на 229%, бензин – на 173%, дизельное топливо – на 230%, а реагенты для очистки стали дороже почти в три раза.

Отдельно предприятие подчеркнуло, что после вступления в силу Закона №4777 полномочия по установлению таких расценок перешли от Национальной комиссии в органы местного самоуправления. Именно после этого Ровнооблводоканал представил новые экономически обоснованные расчеты.

В то же время повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вызвало разную реакцию среди жителей. Одни отмечают, что пока могут оплачивать счета, другие опасаются дополнительной нагрузки на семейный бюджет, особенно при нынешнем уровне доходов. Пенсионеры также говорят, что вынуждены все больше экономить на повседневных расходах, чтобы своевременно рассчитываться за коммунальные услуги.

Источник: Суспільне

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