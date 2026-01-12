Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области влияет на ежемесячные расходы семей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было зафиксировано в городе Рени с начала 2026 года, информирует Politeka.

С 1 января для местных потребителей обновили расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод. Причиной пересмотра стали рост минимальной зарплаты, повышение прожиточного минимума и удорожание электроэнергии.

Согласно новым расчетам один кубометр воды стоит 38,87 гривны, что на 7,2% превышает предыдущий показатель. Услуги канализации выросли в цене до 47,62 гривны, показывая повышение на 17,4%.

В КП "Водоканал" Ренийского городского совета объясняют, что ранее установленные ставки компенсировали только 91% реальных затрат. Увеличение оплаты труда, корректировка социальных стандартов и энергетические затраты создали дополнительную финансовую нагрузку на предприятие.

В 2026 году планируют подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков. В прошлом году община отказалась от пересмотра цен, а разницу тогда покрывали за счет бюджета после создания инициативной группы.

Эксперты советуют жителям внимательно фиксировать показатели счетчиков и рационально использовать ресурсы, чтобы снизить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на ежемесячные расходы семей.

В городском совете также рекомендуют следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и перебоев в предоставлении услуг.

Кроме того, в Одесской области, несмотря на сложившуюся ситуацию, сообщали о возможности получения денежной помощи.

