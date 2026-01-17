Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляются единовременно, однако формат поддержки может корректироваться.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляют в рамках благотворительной инициативы «Еда Харьковчанам», сообщает Politeka.net.

Информацию о программе разместили на официальной платформе организации.

Проект ориентирован на жителей города, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, старшие люди, многодетные семьи и граждане с ограниченными финансовыми возможностями.

Основной формат помощи – продуктовые пакеты. В состав наборов входят продукты, а также базовые средства гигиены и вещи первой потребности, что позволяет частично снизить ежедневные расходы домохозяйств.

Для участия необходимо предварительно пройти электронную регистрацию. Анкету заполняют через официальный сайт или страницы инициативы в социальных сетях. После проверки данных заявителям уведомляют дату и место получения.

Выдача производится лично в определенном пункте. При наличии подтверждающих документов возможно получение через доверенное лицо. Доставка по почте или курьеру не предусмотрена.

Теперь бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляются единовременно, однако формат поддержки может корректироваться в зависимости от имеющихся ресурсов и количества обращений.

Организаторы советуют внимательно следить за обновлениями, заранее готовить документы и планировать визит, чтобы воспользоваться помощью без задержек.

Кроме того, в Харьковской области можно получить денежную помощь. Одним из основных оснований является приобретение жилой недвижимости или наличие собственного жилья, не отвечающего критериям для получения помощи.

