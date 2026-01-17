Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надають одноразово, однак формат підтримки може коригуватися.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надають у межах благодійної ініціативи «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Інформацію про програму розмістили на офіційній платформі організації.

Проєкт орієнтований на мешканців міста, які опинилися у складних життєвих умовах. Підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди старшого віку, багатодітні родини та громадяни з обмеженими фінансовими можливостями.

Основний формат допомоги — продуктові пакунки. До складу наборів входять харчі, а також базові засоби гігієни й речі першої потреби, що дозволяє частково зменшити щоденні витрати домогосподарств.

Для участі необхідно заздалегідь пройти електронну реєстрацію. Анкету заповнюють через офіційний сайт або сторінки ініціативи в соціальних мережах. Після перевірки даних заявникам повідомляють дату та місце отримання.

Видача відбувається особисто у визначеному пункті. За наявності підтверджувальних документів можливе отримання через довірену особу. Доставка поштою чи кур’єром не передбачена.

Наразі безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надають одноразово, однак формат підтримки може коригуватися залежно від наявних ресурсів і кількості звернень.

Організатори радять уважно стежити за оновленнями, завчасно готувати документи та планувати візит, щоб скористатися допомогою без затримок.

Крім того, в Харківській області також можна отримати грошову допомогу. Однією з основних підстав є придбання житлової нерухомості або наявність власного помешкання, яке не відповідає критеріям для отримання допомоги.

