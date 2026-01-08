Работа для пенсионеров во Львове становится все доступнее благодаря нескольким актуальным вакансиям в городе, которые позволяют совмещать занятость с гибким графиком.

Работа для пенсионеров во Львове охватывает разные направления, сообщает Politeka.

Мы нашли самые привлекательные варианты работы для пенсионеров на платформе work.ua.

Так, на складе у ООО «Ярофрут» нужен грузчик-комплектовщик. Работник будет заниматься приемом и размещением товара, комплектованием груза согласно накладным, а также подготовкой товаров к отгрузке.

Компания гарантирует удобный график: пн-пт с 08:00 до 18:00, стабильную зарплату и возможность дополнительной оплаты за сверхурочные часы.

Важно, что работодатель ожидает от кандидатов ответственности, внимания деталей и готовности взаимодействовать в команде.

Еще одно предложение – работа для пенсионеров во Львове на складе. Здесь уже нужен комплектовщик. Платить ему обещают 30 тысяч гривен. Основные обязанности включают в себя размещение и перемещение товаров по составу и выполнение других задач на складе.

Работники могут выбирать изменения. Дополнительным преимуществом является официальное трудоустройство и большие скидки на питание до 40%.

Не менее интересная вакансия есть у Roll Club. Курьеру по авто и закупщику будут платить от 37 000 до 39 000, а обязанности предусматривают прием товаров, контроль остатков на складе, доставку заказов и выполнение поручений руководства.

Компания обеспечивает еженедельную выплату зарплаты, бонусы за выполненные заказы, дружескую атмосферу и возможность карьерного роста.

Во всех этих предложениях пожилые люди могут получить не только неплохую зарплату, но и социальную активность и дополнительные бонусы.

