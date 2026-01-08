Робота для пенсіонерів у Львові стає дедалі більш доступною завдяки кільком актуальним вакансіям у місті, які дозволяють поєднувати зайнятість із гнучким графіком.

Робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні напрямки, повідомляє Politeka.

Ми знайшли найпривабливіші варіанти роботи для пенсіонерів у Львові на платформі work.ua.

Так, на складі у ТОВ «Ярофрут» потрібен вантажник-комплектувальник. Працівник займатиметься прийманням та розміщенням товару, комплектуванням вантажу згідно накладних, а також підготовкою товарів до відвантаження.

Компанія гарантує зручний графік: пн - пт з 08:00 до 18:00, стабільну зарплату та можливість додаткової оплати за понаднормові години.

Важливо, що роботодавець очікує від кандидатів відповідальності, уваги до деталей та готовності взаємодіяти у команді.

Ще одна пропозиція - робота для пенсіонерів у Львові на складі. Тут вже потрібен комплектувальник. Платити йому обіцяють 30 000 гривень. Основні обов’язки включають розміщення та переміщення товарів по складу і виконання інших завдань на складі.

Працівники можуть обирати зміни. Додатковою перевагою є офіційне працевлаштування та великі знижки на продукти харчування до 40%.

Не менш цікава вакансія є у Roll Club. Кур’єру із авто та закупівельнику будуть платити від 37 000 до 39 000, а обовʼязки передбачають приймання товарів, контроль залишків на складі, доставку замовлень та виконання доручень керівництва.

Компанія забезпечує щотижневу виплату зарплати, бонуси за виконані замовлення, дружню атмосферу та можливість кар’єрного зростання.

У всіх цих пропозиціях старші люди можуть отримати не лише непогану зарплату, але й соціальну активність та додаткові бонуси.

