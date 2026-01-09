Робота для пенсіонерів у Києві залишається доступною і пропонує кілька цікавих напрямків для людей старшого віку, які прагнуть поєднати зайнятість із гнучким графіком.

Робота для пенсіонерів у Києві передбачає різні формати зайнятості та доволі гарні зарплати, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найпривабливіші варіанти роботи для пенсіонерів у Києві на платформі work.ua.

Зокрема, у Київській міській Лікарні ветеринарної медицини, КП шукають працівника з догляду за тваринами із зарплатою 13 000 гривень.

Кандидат повинен підтримувати чистоту у приміщеннях і коридорах, годувати та напувати тварин, замінювати підстилку та брати участь у зооветеринарних заходах.

Заклад пропонує офіційне працевлаштування, графік за змінами 2/2 з 9:00 до 19:00, навчання на старті та дружній колектив, де кожен новачок отримує підтримку і роз’яснення всіх процесів.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів у Києві - вакансія вантажника у «Новій пошті» в Жулянах із зарплатою 30 000-35 000. Працівник має відповідати за завантаження і вивантаження відправлень, сортування та посилки.

Компанія гарантує «білу» зарплату, медичне страхування, оплачувані лікарняні, транспорт і харчування, а також можливість кар’єрного зростання від вантажника до керівника підрозділу.

Не менш цікава пропозиція є від ТОВ «Паперовий Змій-ОПТ», де шукають поклейщика паперових пакетів із зарплатою від 20 000 гривень.

Дана зайнятість передбачає ручну поклейку пакетів, сортування та контроль якості продукції, взаємодію з термопістолетом та підтримку чистоти на місці.

Всі ці пропозиції показують, що можна працювати не лише для заробітку. В першу чергу, це соціальна активність та можливість розвиватися і отримувати нові навички.

