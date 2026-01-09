Безкоштовне житло для ВПО в Києві забезпечує безпеку, комфорт і соціальну підтримку для людей, які змушені були покинути рідні домівки.

Безкоштовне житло для ВПО в Києві надається через державні фонди, створені міськими радами та уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Програма передбачає тимчасове перебування переселенців до одного року, із можливістю продовження за потреби.

Мінімальна площа на людину визначена законодавчо — не менше шести квадратних метрів. Першочергове право отримання мають багатодітні сім’ї, вагітні, люди з інвалідністю, пенсіонери та ті, чиї помешкання були зруйновані або непридатні після бойових дій.

Рішення ухвалюють за бальною системою оцінки потреб, що дозволяє визначити пріоритетність кандидатів та забезпечити справедливий розподіл ресурсів.

Для постановки на облік переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконавчих органів міської ради або районних адміністрацій.

На кожну особу чи сім’ю створюють облікову справу з індивідуальним номером, який використовується для ідентифікації та контролю за розподілом помешкань.

Після внесення до реєстру можна оформити документи та підписати угоду про тимчасове проживання, що включає перевірку документів і підтвердження статусу переселенця.

Безкоштовне житло для ВПО в Києві забезпечує безпеку, комфорт і соціальну підтримку для людей, які змушені були покинути рідні домівки.

Крім того, в Харківській області також можна отримати гуманітарну допомогу.

Проєкт «Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026» спрямований на підтримку вразливих домогосподарств, щоб допомогти їм впоратися з витратами на опалення та легше пережити холодний сезон.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харківській області: які нові ціни встановили магазини.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба у Харківській області: які товари вже обмежені на полицях.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: що робити у разі затримки виплат.