Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надають у межах благодійної ініціативи «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають офіційні джерела.

Інформацію про умови участі розмістили на платформі організації. Проєкт орієнтований на мешканців міста, які перебувають у складних соціально-побутових обставинах.

Підтримку отримують внутрішньо переміщені особи, люди старшого віку, багатодітні родини та громадяни з обмеженими доходами. Формат допомоги залежить від наявних ресурсів і кількості звернень.

Основу програми становлять набори з харчами. Додатково пакунки можуть включати засоби гігієни та базові побутові речі, необхідні для щоденного користування.

Для участі потрібно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Анкету заповнюють через офіційний сайт або сторінки ініціативи у соціальних мережах. Після розгляду заявки заявника повідомляють про час і місце отримання.

Видача здійснюється особисто у визначеному пункті. За наявності підтверджувальних документів дозволена передача через довірену людину. Надсилання поштою або кур’єрськими службами не передбачене.

Наразі безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надаються одноразово. Організатори зазначають, що формат може коригуватися, та радять регулярно перевіряти офіційні оновлення.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготувати необхідні папери й планувати візит, аби отримати допомогу без черг і затримок.

Крім того, у Харківській області повідомляли про подорожчання продуктів. Аналітики пояснюють це сезонними коливаннями та підвищенням логістичних витрат.

