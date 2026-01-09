Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області сприятиме приведенню розрахунків у відповідність до фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила міська рада Мени, змінивши розцінки для роботи комунального підприємства «Менакомунпослуга». Нові ставки стосуватимуться вивезення побутових відходів для всіх категорій населення.

Для приватного сектору щомісячна оплата складатиме 37,50 гривні з однієї особи. Жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 36,55 гривні за мешканця.

У виконкомі пояснили, що перегляд тарифів пов’язаний із реальними витратами підприємства. Зростання цін на пальне, обслуговування техніки та зарплати персоналу потребує коригування фінансової моделі. Очікують, що це забезпечить стабільне вивезення сміття та підтримку належної якості послуг.

Під час засідання ради також ухвалили рішення щодо допомоги постраждалим від війни. В межах програми «єВідновлення» одному з мешканців передбачена виплата 30 580 гривень на відновлення квартири, пошкодженої внаслідок обстрілів.

Міська влада закликала громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та своєчасно сплачувати рахунки, щоб уникнути боргів та забезпечити безперебійне функціонування міських служб.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області сприятиме приведенню розрахунків у відповідність до фактичних витрат та стабільній роботі системи поводження з відходами.

