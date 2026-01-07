График отключения света в Полтавской области на 8 января будет реализовываться для повышения надежности сетей и предотвращения аварий в зимний период.

График отключения света в Полтавской области на 8 января будет предусматривать масштабные плановые перерывы в электроснабжении из-за ремонта и технического обслуживания сетей, передает Politeka.

Об этом сообщили на официальном ресурсе Петровско-Роменского общества.

Согласно информации АО «Полтаваоблэнерго», работы продлятся в четверг, 8 января 2026 года, ориентировочно с 08:00 до 16:00–17:00 в зависимости от участка. Ограничения будут касаться отдельных населенных пунктов Гадячского района и Гадяч.

В селе Березовая Лука электроснабжение будет временно прекращаться на переулках Кипровка, Кутуновка, а также на улицах Набережная, Пионерская, Цюмовка. В Петровке-Роменский перерывы охватят улицы Вишневая, Геологическая, Качановская, Качановская, Космонавтов, Нефтяников, Покровская, Береговая, Земляков Героев ВСУ, Миргородская, Н. Хоролу, Подгорная, Тараса Шевченко, Соборная, Оболонская, Тихая, Весня.

В городе Гадяч ограничения коснутся переулков Казацкий, Пасечный второй, Прокоповича, Маев, Заводских первого и второго, Полевого второго, Весеннего, Вишневого, Газовиков, а также улиц Козаченко, Малобудищанская, Миргородская, Елены Пчилки, Полтавская, Прокоповича, Защитников Украины, Западная, Казацкая, Дружбы, Лохвицкая, Будька.

В Вельбовке обесточивание будет ожидаться на переулке Дачном и улицах Запсильская, Лесная, Луговая, Мира, Победы, Полтавская, Почтовая, Центральная, Шевченко, Школьная. В Запсильском – на Запсильской. В Венеславовке - на Заводовской, Хижняковской, Хуторской, Центральной, Яровой. В Ветхаловке — Василия Стуса, Дружбы, Ковалева, Луговой, Леси Украинки, Молодежной, Пролетарской, Тараса Шевченко.

Также отключения запланированы в Решательном на Гадячской, Полевой, Садовой; в Гамалеевке на Вишневой, Григория Сковороды, Дроновой, Кольцевой, Лесной, Новой, Степной, Шевченко, Школьной; в Долинке на Гоголе, Лесе Украинке, Полевой, Солнечной, Центральной; в Коновалове на Октябрьской, Медовой, Миргородской, Победы, Полевой; в Середняках на Береговой, Братьев Руденко, Дзюбовке, Девицких, Коржевке, Лесной, Лукьяновке, Николая Савича, Мира, Молодежной, Подлесной, Дорожной; в Степном на Ленина.

Энергетики объясняют, что график отключения света в Полтавской области на 8 января будет реализовываться для повышения надежности сетей и предотвращения аварий в зимний период. Жителям советуют заранее зарядить необходимые устройства, спланировать бытовые дела и следить за обновлениями оператора системы распределения.

