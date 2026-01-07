Графік відключення світла в Полтавській області на 8 січня реалізовуватиметься для підвищення надійності мереж і запобігання аваріям у зимовий період.

Графік відключення світла в Полтавській області на 8 січня передбачатиме масштабні планові перерви в електропостачанні через ремонт і технічне обслуговування мереж, передає Politeka.

Про це повідомили на офіційному ресурсі Петрівсько-Роменської громади.

Згідно з інформацією АТ «Полтаваобленерго», роботи триватимуть у четвер, 8 січня 2026 року, орієнтовно з 08:00 до 16:00–17:00 залежно від ділянки. Обмеження стосуватимуться окремих населених пунктів Гадяцького району та міста Гадяч.

У селі Березова Лука електропостачання тимчасово припинятиметься на провулках Кипрівка, Кутунівка, а також на вулицях Набережна, Піонерська, Цюмівка. У Петрівці-Роменській перерви охоплять вулиці Вишнева, Геологічна, Качанівська, Качановська, Космонавтів, Нафтовиків, Покровська, Берегова, Земляків Героїв ЗСУ, Миргородська, Н. Хоролу, Підгірна, Тараса Шевченка, Соборна, Оболонська, Тиха, Весняна, а також провулок Спортивний.

У місті Гадяч обмеження торкнуться провулків Козацький, Пасічний другий, Прокоповича, Травнений, Заводських першого та другого, Польового другого, Весняного, Вишневого, Газовиків, а також вулиць Козаченка, Малобудищанська, Миргородська, Олени Пчілки, Полтавська, Прокоповича, Степана Лазуренка, Травнева, Заводська, Захисників України, Західна, Козацька, Дружби, Лохвицька, Будька.

У Вельбівці знеструмлення очікуватиметься на провулку Дачному та вулицях Запсільська, Лісна, Лугова, Миру, Перемоги, Полтавська, Поштова, Центральна, Шевченка, Шкільна. У Запсільському — на Запсільській. У Венеславівці — на Заводовській, Хижняківській, Хутірській, Центральній, Яровій. У Ветхалівці — на Василя Стуса, Дружби, Ковальова, Луговій, Лесі Українки, Молодіжній, Пролетарській, Тараса Шевченка.

Також відключення заплановані у Вирішальному на Гадяцькій, Польовій, Садовій; у Гамаліївці на Вишневій, Григорія Сковороди, Дроновій, Кільцевій, Лісовій, Новій, Степовій, Шевченка, Шкільній; у Долинці на Гоголя, Лесі Українки, Польовій, Сонячній, Центральній; у Коноваловому на Жовтневій, Медовій, Миргородській, Перемоги, Польовій; у Середняках на Береговій, Братів Руденків, Дзюбівці, Дівіцьких, Коржівці, Лісовій, Лук’янівці, Миколи Савича, Миру, Молодіжній, Підлісній, Шляховій; у Степовому на Леніна.

Енергетики пояснюють, що графік відключення світла в Полтавській області на 8 січня реалізовуватиметься для підвищення надійності мереж і запобігання аваріям у зимовий період. Мешканцям радять заздалегідь зарядити необхідні пристрої, спланувати побутові справи та стежити за оновленнями від оператора системи розподілу.

