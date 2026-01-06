Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области должно обеспечить регулярный вывоз мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области начало действовать с 1 января 2026 в Заводской общине, информирует Politeka.

Обновление коснулось услуг по вывозу и обработке бытовых отходов. В обществе отмечают, что предыдущие расценки больше не соответствовали фактическим расходам и не позволяли коммунальному предприятию работать без перебоев.

По объяснению местного совета рост стоимости материалов, ремонтных работ и технического обслуживания спецтранспорта существенно повлиял на финансовое состояние КП. Без корректировки платежей предприятие не могло гарантировать стабильность предоставления сервиса.

Стоит отметить, что для жильцов многоквартирных домов ежемесячная сумма увеличится на 14,95 гривны – до 48,80 за человека. Владельцы частных домов будут платить 37 гривен вместо 25. Для бюджетных учреждений предусмотрено повышение на 2,55 гривны, для других потребителей — на 2,94.

В общине также подчеркивают, что решение было принято на основе экономических расчетов. Жители могут предоставить замечания или предложения, обратившись в КП «Заводское-2010» лично или по электронной почте.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области должно обеспечить регулярный вывоз мусора, поддержание надлежащего санитарного состояния и соответствие платежей реальным расходам.

Местным жителям также советуют заранее планировать расходы, отслеживать официальные сообщения и своевременно платить счета во избежание долгов и сбоев в работе коммунальных служб.

