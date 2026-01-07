График отключения света в Житомире на 8 января может корректироваться в зависимости от хода выполнения заданий и погодных условий.

График отключения света в Житомирской области на 8 января будет предусматривать ряд плановых работ на электросетях, которые продлятся в течение дня в нескольких общинах региона, сообщает Politeka.

Согласно обнародованной информации Житомироблэнерго , 8 января 2026 с 09:00 до 17:00 энергетики будут выполнять расчистку трасс и техническое обслуживание линий. Ограничения коснутся города Андрушевка, в частности, улицы Энергетической, а также отдельных воздушных линий, в частности направления Зарубенцы – КТП-186.

В этот же период ремонтные мероприятия будут проводить в населенных пунктах Калиновка, Липники, Жабче, Грозино, Буда и Летки. В Калиновке временно обесточат дома на улицах Болярка, Сельская, Хмелинец, Школьная и Центральная. В Липниках работы затронут адреса на улицах Леси Украинки, Николая Жука, Садовой, Школьной, Королева и объекты, подключенные к КТП-194.

Также без электроснабжения останутся отдельные потребители в Жабче на ул. Садовая и Юрасова, в Грозино на улице Владимира Шленчака, а еще в селе Буда на Центральной. Часть линий, в частности от подстанций Кремно, Городская, Лозовая и Липники, будет находиться в работе до 17 января.

В сообщении энергетиков отмечается, что график отключения света в Житомирской области на 8 января может корректироваться в зависимости от хода выполнения заданий и погодных условий.

Жителям советуют заранее зарядить гаджеты, подготовить альтернативное освещение и отсоединить чувствительную технику. После завершения запланированных мероприятий подачу электроэнергии будут восстанавливать в штатном режиме.

