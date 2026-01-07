Графік відключення світла в Житомирській області на 8 січня може коригуватися залежно від ходу виконання завдань та погодних умов.

Графік відключення світла в Житомирській області на 8 січня передбачатиме низку планових робіт на електромережах, які триватимуть протягом дня у кількох громадах регіону, повідомляє Politeka.

Згідно з оприлюдненою інформацією Житомиробленерго, 8 січня 2026 року з 09:00 до 17:00 енергетики виконуватимуть розчистку трас та технічне обслуговування ліній. Обмеження торкнуться міста Андрушівка, зокрема вулиці Енергетичної, а також окремих повітряних ліній, зокрема напрямку Зарубенці – КТП-186.

У цей самий період ремонтні заходи проводитимуть у населених пунктах Калинівка, Липники, Жабче, Грозине, Буда та Літки. У Калинівці тимчасово знеструмлять будинки на вулицях Болярка, Сільська, Хмелинець, Шкільна та Центральна. У Липниках роботи зачеплять адреси на вулицях Лесі Українки, Миколи Жука, Садовій, Шкільній, Корольова й об’єкти, підключені до КТП-194.

Також без електропостачання залишатимуться окремі споживачі у Жабчому на вул. Садова та Юрасова, у Грозиному на вулиці Володимира Шленчака, а ще в селі Буда на Центральній. Частина ліній, зокрема від підстанцій «Кремно», «Городська», «Лозова» та «Липники», перебуватиме в роботі до 17 січня.

У повідомленні енергетиків зазначається, що графік відключення світла в Житомирській області на 8 січня може коригуватися залежно від ходу виконання завдань та погодних умов.

Мешканцям радять завчасно зарядити гаджети, підготувати альтернативне освітлення та від’єднати чутливу техніку. Після завершення запланованих заходів подачу електроенергії відновлюватимуть у штатному режимі.

