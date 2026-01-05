В ходе проведения ремонтных работ будут действовать графики отключения света в Житомирской области на 6 января.

Графики отключения света в Житомирской области на 6 января будут действовать из-за плановых работ и ремонтов в электросетях региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Житомиробленерго».

Энергетические службы информируют, что временные ограничения в электроснабжении вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на объектах электросетей. Такие меры необходимы для поддержания стабильной и безопасной работы энергосистемы.

В этой связи 6 января в Житомирской области будут применяться графики отключения электроэнергии на период проведения работ. С 9 до 17 часов ограничения вводятся в населенном пункте Грабы по адресам:

Космонавтив 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31

Лисова 1, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8

Сонячна 13, 14, 18, 26 , 15, 17, 19, 30, 32, 34, 40, 42, 48, 50, 8

Терехова 13, 16, 3, 6, 18, 20, 26, 28, 31, 35, 37, 41, 43

Заричанська 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8

Незалежности 12

В тот же самый временной промежуток, с 9 до 17 часов, вводятся обесточенные в населенном пункте Кремне по адресам:

Грушевского 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 4, 6, 6

Зарична 4, 8, 20, 3, 36, 39а, 6

Леси Украинки 1, 2, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 20, 24, 3, 8

Лисна 3

пр-к Ветерынарный 08

Также ограничения вводятся в населенном пункте Ходоривка с 10 до 16 часов на улицах:

Мыру 1, 2, 4, 4а, 5а, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 7, 8, 9

Пидлисна 13, 15

Вишнева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 9

В селе Салы обесточения будут проходить в тот же временной промежуток — с 9:00 до 17:00. На 8 часов будут подключать электричество по адресам:

Травнева 1,2

Ивана Огиенко 1, 3, 11, 15, 17, 19, 23, 3, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 5, 5 67, 7

Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомиробленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

