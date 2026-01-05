Графики отключения света в Житомирской области на 6 января будут действовать из-за плановых работ и ремонтов в электросетях региона, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте «Житомиробленерго».
Энергетические службы информируют, что временные ограничения в электроснабжении вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на объектах электросетей. Такие меры необходимы для поддержания стабильной и безопасной работы энергосистемы.
В этой связи 6 января в Житомирской области будут применяться графики отключения электроэнергии на период проведения работ. С 9 до 17 часов ограничения вводятся в населенном пункте Грабы по адресам:
- Космонавтив 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31
- Лисова 1, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8
- Сонячна 13, 14, 18, 26 , 15, 17, 19, 30, 32, 34, 40, 42, 48, 50, 8
- Терехова 13, 16, 3, 6, 18, 20, 26, 28, 31, 35, 37, 41, 43
- Заричанська 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8
- Незалежности 12
В тот же самый временной промежуток, с 9 до 17 часов, вводятся обесточенные в населенном пункте Кремне по адресам:
- Грушевского 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 4, 6, 6
- Зарична 4, 8, 20, 3, 36, 39а, 6
- Леси Украинки 1, 2, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 20, 24, 3, 8
- Лисна 3
- пр-к Ветерынарный 08
Также ограничения вводятся в населенном пункте Ходоривка с 10 до 16 часов на улицах:
- Мыру 1, 2, 4, 4а, 5а, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 7, 8, 9
- Пидлисна 13, 15
- Вишнева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 9
В селе Салы обесточения будут проходить в тот же временной промежуток — с 9:00 до 17:00. На 8 часов будут подключать электричество по адресам:
- Травнева 1,2
- Ивана Огиенко 1, 3, 11, 15, 17, 19, 23, 3, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 5, 5 67, 7
Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомиробленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.
