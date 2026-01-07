График отключения света в Чернигове на 8 января предупреждает жителей о плановых работах электросетей, передает Politeka.
Информацию об этом предоставляют на сайте Черниговоблэнерго .
Обесточения запланированы с утра и продлятся до вечера на разных улицах.
С 09:00 до 15:00 света не будет на улицах:
- 1-й Заречный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 4
- 2-й Заречный: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 55, 5
- Рябиновая: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- Дачное общество Аист: 15, 16, 17, 21, 26, 27
- Киевская: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39
- Кулиша: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18
- Малина: 2, 5, 7
- Мурахтова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37
- Набережная: 2, 31, 33, 11111
- Павловская: 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 13/39, 23/46, 5/22
- Первая Набережная: 21, 41, 45, 47, 49, 45А
- Полянская: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5
- Соловьина: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
С 09:00 до 17:00 работы коснутся:
- 1-й и 2-й Кирилла Разумовского, Батуринская 16, Береговая 4, Вишневая 1-12, 16-21, 24, 26, 7а
- Вороного Г. 2–13, 15, 17, 19, 21
- Анны Барвинок 3–42
- Харамив 3–23, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а
- Дмитрия Бортнянского 5–30, 11а, 19а, 20Б, 26а
- Забаровская 21-57, 22а, 22б, 22г, 24а, 26а
- Защитников Украины 24, 25, 27А
- Ивана Выговского 1–25, 2а, 11а, 12а, 14, 15, 17, 19, 1а, 18а, 18б, 19б, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К
- Ивана Мазепы 48
- Иоанна Максимовича 13–35, 16а
- Кирилла Разумовского 2–99, 2А, 101а, 151а, 151, 153а, 153, 153б, 153В, 155а, 155, 157, 23а, 25а, 29а, 33а, 35а, 35а 41Б, 41В, 47а, 49а, 53а, 59А, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 62В, 62г, 63а, 65а, 65Б, 74а, 77б, 81а, 83 93а, 95а, 97а, 99а
- Кривоноса 2-й: 1-10, 16-34, 50-58, 8а; Кривоноса 3-й: 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23
- Липинского 62а, Луговая 51, 58
- Механизаторов 17-44, 28а, 40а, 42б
- Михайлофедоровская 3, 5–11, 14, 16, 1б, 16в
- Защитников Чернигова 21, 32, 36, 38, 40, 32А
- Озерная 2, 3, 6, 8-11, 11а
- Олег Михнук 6, 8, 10, 19–49, 10a, 41A/2, 41A/1, 41a, 45a, 47a, 47b
- Елены Пчелки 3–42, 33а
- Пантелеймоновская 12б, 14, 19, 38, 40
- Полуботка 31–64, четные и нечетные номера
- Радиозаводская, Радиозаводская Первая, Вторая, Третья: все номера по списку
- Речная 2–6, 4а, 5а, 6А
- Романа Бжеского 35-58, 62, 41а
- Сосницкая 1–96, 9а, 9б, 101–116, 118–124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Д, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а
- Сосницкий 4–19, 13
- Степана Носа 4–22, 2а, 20а
- Восточная 1, 7, 10, 11, 12, 17, 1а, 25, 27, 35, 57
- Урожайна 45
- Завод 3–52, 5а, 14а, 40а
- Шевченко 109-228В
- Школьно 2–16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а
- Яблоневая 1–8, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а
- Яровой 9, 14а
Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить технику, запастись освещением и планировать работу с электроприборами.
График отключения света в Чернигове 8 января проводится для технического обслуживания, модернизации сетей и обеспечения стабильного электроснабжения во всем городе.
