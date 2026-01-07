График отключения света в Чернигове 8 января проводится для технического обслуживания, модернизации сетей и обеспечения стабильного электроснабжения во всем городе.

График отключения света в Чернигове на 8 января предупреждает жителей о плановых работах электросетей, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Черниговоблэнерго .

Обесточения запланированы с утра и продлятся до вечера на разных улицах.

С 09:00 до 15:00 света не будет на улицах:

1-й Заречный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 4

2-й Заречный: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 55, 5

Рябиновая: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Дачное общество Аист: 15, 16, 17, 21, 26, 27

Киевская: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Кулиша: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18

Малина: 2, 5, 7

Мурахтова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережная: 2, 31, 33, 11111

Павловская: 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 13/39, 23/46, 5/22

Первая Набережная: 21, 41, 45, 47, 49, 45А

Полянская: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Соловьина: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

С 09:00 до 17:00 работы коснутся:

1-й и 2-й Кирилла Разумовского, Батуринская 16, Береговая 4, Вишневая 1-12, 16-21, 24, 26, 7а

Вороного Г. 2–13, 15, 17, 19, 21

Анны Барвинок 3–42

Харамив 3–23, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Дмитрия Бортнянского 5–30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забаровская 21-57, 22а, 22б, 22г, 24а, 26а

Защитников Украины 24, 25, 27А

Ивана Выговского 1–25, 2а, 11а, 12а, 14, 15, 17, 19, 1а, 18а, 18б, 19б, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К

Ивана Мазепы 48

Иоанна Максимовича 13–35, 16а

Кирилла Разумовского 2–99, 2А, 101а, 151а, 151, 153а, 153, 153б, 153В, 155а, 155, 157, 23а, 25а, 29а, 33а, 35а, 35а 41Б, 41В, 47а, 49а, 53а, 59А, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 62В, 62г, 63а, 65а, 65Б, 74а, 77б, 81а, 83 93а, 95а, 97а, 99а

Кривоноса 2-й: 1-10, 16-34, 50-58, 8а; Кривоноса 3-й: 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23

Липинского 62а, Луговая 51, 58

Механизаторов 17-44, 28а, 40а, 42б

Михайлофедоровская 3, 5–11, 14, 16, 1б, 16в

Защитников Чернигова 21, 32, 36, 38, 40, 32А

Озерная 2, 3, 6, 8-11, 11а

Олег Михнук 6, 8, 10, 19–49, 10a, 41A/2, 41A/1, 41a, 45a, 47a, 47b

Елены Пчелки 3–42, 33а

Пантелеймоновская 12б, 14, 19, 38, 40

Полуботка 31–64, четные и нечетные номера

Радиозаводская, Радиозаводская Первая, Вторая, Третья: все номера по списку

Речная 2–6, 4а, 5а, 6А

Романа Бжеского 35-58, 62, 41а

Сосницкая 1–96, 9а, 9б, 101–116, 118–124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Д, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а

Сосницкий 4–19, 13

Степана Носа 4–22, 2а, 20а

Восточная 1, 7, 10, 11, 12, 17, 1а, 25, 27, 35, 57

Урожайна 45

Завод 3–52, 5а, 14а, 40а

Шевченко 109-228В

Школьно 2–16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а

Яблоневая 1–8, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровой 9, 14а

Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить технику, запастись освещением и планировать работу с электроприборами.

