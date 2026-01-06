Графики отключения света на 7 января в Чернигове охватывают часть домов в городе.

Графики отключения света в Чернигове на 7 января касается сотни домов из-за плановых ремонтных и технических работ в электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

Планируемы масштабные графики отключения света в Чернигове на 7 января, которые охватят значительное количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

Обестоки в городе запланированы с 9 до 15 часов. Такие ограничения коснутся домов, находящихся по адресам:

1-й Заричный — № 1–12, 14–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 2А

2-й Заричный — № 1, 3, 5–27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 51А

Горобынова — № 7–12, 14

Дачне товарыство «Лелека» — № 15–17, 21, 26, 27

Дьошына — № 1–19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 1а, 15а, 16а

Запрудна — № 2

Зарична — № 3, 4, 6–15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Кыинська — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Кулиша — № 1, 3–6, 8, 11–14, 18

Малынова — № 2, 5, 7, 9

Мурахтова — № 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережна — № 2, 31, 33, 11111

Павливська — № 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39, 23/46

Перша Набережна — № 21, 41, 45, 47, 49, 45А

Полянська — № 1–3, 5, 7–12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Соловина — № 1, 2, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Также электроэнергию будут выключать с 9 до 17 часов. Такие обесточивания вводятся по адресам:

1-й Кирилла Разумовского - № 1-6, 8, 2а, 4а

2-й Кирилла Разумовского - № 1, 3-9, 11, 7А

Батурынська - № 16

Береговая - № 4

Вышнева — № 1, 2, 4–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а.

Вороного Г. - № 2-13, 15, 17, 19, 21

Анны Барвинок - № 3-42

Гарамив — № 3–5, 7, 9, 10, 12, 14–23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Дмитрия Бортнянского - № 5-8, 11, 13-20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забаровська - № 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22а, 22б, 2

Захысныкив Украины - № 24, 25, 27А

Ивана Выговского - № 1-12, 14, 15, 17, 19-25, 30А, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б, 32ж, 32з, 32и, 32К

Ивана Мазепы - № 48

Иоанна Максимовича - № 13, 15, 16а, 17-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кирилла Разумовского - № 2-101, 151-157 + многочисленные № с буквами (а, б, в, г и т.д.)

Кривоноса 2-й - № 1, 2, 4-10, 16-18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 8а

Кривоноса 3-й - № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15а, 17а

Липинского - № 62а

Лугова - № 51, 58

Любецка — № 70

Механизаторов - № 17, 19, 21, 24-29, 34, 36-38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б

Михайлофедоровская - № 3, 5-11, 14, 16, 1б, 16в

Захысныкив Чернигова - № 21, 32, 36, 38, 40, 32А

Озерна - № 2, 3, 6, 8-11, 11а

Олега Михнюка - № 6, 8, 10, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49 + № с буквами

Олены Пчилкы - № 3-42, 33а

Пантелеймоновская - № 14, 19, 38, 40, 12б

Полуботка - № 31-64 (четные и нечетные по списку)

Радиозаводская - № 3-9, 11, 13, 17, 19

Радиозаводская Первая - № 1-4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16-23, 26

Радиозаводская Вторая - № 12-18, 20-28, 31, 32, 34, 36, 18б

Радиозаводская Третья - № 2, 6, 10, 12, 15, 17-19, 23, 25, 27

Речная - № 2-6, 4а, 5а, 6А

Романа Бжеского - № 35-58, 62, 41а

Сосницкая - № 1-124 + многочисленные № с буквами

Сосницкий - № 4-9, 13, 19

Степана Носа - № 4, 10-20, 22, 2а, 20а

Схидна - № 1, 7, 10-12, 17, 25, 27, 35, 57, 1а

Урожайна — № 45

Фабрычна — № 3–52 + 5а, 14а, 40а

Шевченка - № 109-228В (в т.ч. с буквами)

Шкильна - № 2-20 + 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а

Яблунева - № 1-7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровый - № 9, 14а

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

