Графік відключення світла в Чернігові на 8 січня проводиться для технічного обслуговування, модернізації мереж та забезпечення стабільного електропостачання у всьому місті.

Графік відключення світла в Чернігові на 8 січня попереджає мешканців про планові роботи електромереж.

Інформацію про це надають на сайті Чернігівобленерго.

Знеструмлення заплановані з ранку і триватимуть до вечора на різних вулицях.

З 09:00 до 15:00 світла не буде на вулицях:

1-й Зарічний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 40

2-й Зарічний: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 51А

Горобинова: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Дачне товариство Лелека: 15, 16, 17, 21, 26, 27

Киїнська: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Куліша: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18

Малинова: 2, 5, 7

Мурахтова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережна: 2, 31, 33, 11111

Павлівська: 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 13/39, 23/46, 5/22

Перша Набережна: 21, 41, 45, 47, 49, 45А

Полянська: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Солов’їна: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Від 09:00 до 17:00 роботи торкнуться:

1-й та 2-й Кирила Розумовського, Батуринська 16, Берегова 4, Вишнева 1–12, 16–21, 24, 26, 7а

Вороного Г. 2–13, 15, 17, 19, 21

Ганни Барвінок 3–42

Гарамів 3–23, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Дмитра Бортнянського 5–30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забарівська 21–57, 22а, 22б, 22Г, 24а, 26А

Захисників України 24, 25, 27А

Івана Виговського 1–25, 2а, 11а, 12а, 14, 15, 17, 19, 1а, 18а, 18б, 19б, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К

Івана Мазепи 48

Іоанна Максимовича 13–35, 16а

Кирила Розумовського 2–99, 2А, 101а, 151а, 151, 153а, 153, 153б, 153В, 155а, 155, 157, 23а, 25а, 29а, 33а, 35а, 37а, 39а, 39Б, 41а, 41Б, 41В, 47а, 49а, 53а, 59А, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 62В, 62г, 63а, 65а, 65Б, 74а, 77б, 81а, 83а, 89А, 91а, 91б, 93а, 95А, 97а, 99а

Кривоноса 2-Й: 1–10, 16–34, 50–58, 8а; Кривоноса 3-Й: 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23

Липинського 62а, Лугова 51, 58

Механізаторів 17–44, 28а, 40а, 42б

Михайлофедорівська 3, 5–11, 14, 16, 1б, 16в

Оборонців Чернігова 21, 32, 36, 38, 40, 32А

Озерна 2, 3, 6, 8–11, 11а

Олега Міхнюка 6, 8, 10, 19–49, 10а, 41А/2, 41А/1, 41а, 45а, 47а, 47б

Олени Пчілки 3–42, 33а

Пантелеймонівська 12б, 14, 19, 38, 40

Полуботка 31–64, парні та непарні номери

Радіозаводська, Радіозаводська Перша, Друга, Третя: всі номери за списком

Річкова 2–6, 4а, 5а, 6А

Романа Бжеського 35–58, 62, 41а

Сосницька 1–96, 9а, 9б, 101–116, 118–124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Д, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а

Сосницький 4–19, 13

Степана Носа 4–22, 2а, 20а

Східна 1, 7, 10, 11, 12, 17, 1а, 25, 27, 35, 57

Урожайна 45

Фабрична 3–52, 5а, 14а, 40А

Шевченка 109–228В

Шкільна 2–16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а

Яблунева 1–8, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровий 9, 14а

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися: зарядити техніку, запастися освітленням та планувати роботу з електроприладами.

