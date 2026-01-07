Графік відключення світла в Чернігові на 8 січня попереджає мешканців про планові роботи електромереж, передає Politeka.
Інформацію про це надають на сайті Чернігівобленерго.
Знеструмлення заплановані з ранку і триватимуть до вечора на різних вулицях.
З 09:00 до 15:00 світла не буде на вулицях:
- 1-й Зарічний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 40
- 2-й Зарічний: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 51А
- Горобинова: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- Дачне товариство Лелека: 15, 16, 17, 21, 26, 27
- Киїнська: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39
- Куліша: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18
- Малинова: 2, 5, 7
- Мурахтова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37
- Набережна: 2, 31, 33, 11111
- Павлівська: 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 13/39, 23/46, 5/22
- Перша Набережна: 21, 41, 45, 47, 49, 45А
- Полянська: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5
- Солов’їна: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Від 09:00 до 17:00 роботи торкнуться:
- 1-й та 2-й Кирила Розумовського, Батуринська 16, Берегова 4, Вишнева 1–12, 16–21, 24, 26, 7а
- Вороного Г. 2–13, 15, 17, 19, 21
- Ганни Барвінок 3–42
- Гарамів 3–23, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а
- Дмитра Бортнянського 5–30, 11а, 19а, 20Б, 26а
- Забарівська 21–57, 22а, 22б, 22Г, 24а, 26А
- Захисників України 24, 25, 27А
- Івана Виговського 1–25, 2а, 11а, 12а, 14, 15, 17, 19, 1а, 18а, 18б, 19б, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К
- Івана Мазепи 48
- Іоанна Максимовича 13–35, 16а
- Кирила Розумовського 2–99, 2А, 101а, 151а, 151, 153а, 153, 153б, 153В, 155а, 155, 157, 23а, 25а, 29а, 33а, 35а, 37а, 39а, 39Б, 41а, 41Б, 41В, 47а, 49а, 53а, 59А, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 62В, 62г, 63а, 65а, 65Б, 74а, 77б, 81а, 83а, 89А, 91а, 91б, 93а, 95А, 97а, 99а
- Кривоноса 2-Й: 1–10, 16–34, 50–58, 8а; Кривоноса 3-Й: 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23
- Липинського 62а, Лугова 51, 58
- Механізаторів 17–44, 28а, 40а, 42б
- Михайлофедорівська 3, 5–11, 14, 16, 1б, 16в
- Оборонців Чернігова 21, 32, 36, 38, 40, 32А
- Озерна 2, 3, 6, 8–11, 11а
- Олега Міхнюка 6, 8, 10, 19–49, 10а, 41А/2, 41А/1, 41а, 45а, 47а, 47б
- Олени Пчілки 3–42, 33а
- Пантелеймонівська 12б, 14, 19, 38, 40
- Полуботка 31–64, парні та непарні номери
- Радіозаводська, Радіозаводська Перша, Друга, Третя: всі номери за списком
- Річкова 2–6, 4а, 5а, 6А
- Романа Бжеського 35–58, 62, 41а
- Сосницька 1–96, 9а, 9б, 101–116, 118–124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Д, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а
- Сосницький 4–19, 13
- Степана Носа 4–22, 2а, 20а
- Східна 1, 7, 10, 11, 12, 17, 1а, 25, 27, 35, 57
- Урожайна 45
- Фабрична 3–52, 5а, 14а, 40А
- Шевченка 109–228В
- Шкільна 2–16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а
- Яблунева 1–8, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а
- Яровий 9, 14а
Мешканцям радять заздалегідь підготуватися: зарядити техніку, запастися освітленням та планувати роботу з електроприладами.
Графік відключення світла в Чернігові на 8 січня проводиться для технічного обслуговування, модернізації мереж та забезпечення стабільного електропостачання у всьому місті.
