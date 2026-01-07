График отключения света в Харьковской области на 8 января включает все перечисленные адреса, поэтому важно планировать свой день с учетом отсутствия электричества.

График отключения света в Харьковской области на 8 января демонстрирует, что жители Люботинского общества должны учесть плановые работы электросетей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Люботинского городского территориального общества.

Выключение электроснабжения начнется 8 января в 09:00 и продлится до 16:09.

Отключение будет касаться улиц Ивана Сирко, Вооруженных сил Украины, Каманина, Левка Мациевича, Александра Довженко, Партизанской, Ударной, а также переулка Ивана Сирко. Также работы коснутся многочисленных домов на улицах Северный, Авиаторов, Борисовский, Ольшанский, Водянский, Киевский, Подгорный, Санжаровский, Сергеевский и Смородский.

Отключение коснется домов на многих других улицах общины, включая Будянской, Ольховой, Василия Данилевского, Радужной, Водянской, Урожайной, Гната Хоткевича, Деповской, Железнодорожной, Национальной гвардии Украины, Новой Жизни, Новобаварской, Северной, Парковой, Санжаровская, Поселковая, Сергеевская, Ударная, Хижного, Юбилейная и Яровая.

Кроме того, отключения затронут переулки и садовые общества: Будянский, Василия Данилевского, Рисованный, Новая Жизнь, Полевой, Сергеевского, Юбилейный, Гранит-2, Экспресс, Экспресс-2, Кран, Полянка и Экспресс.

Жителям рекомендуют заранее подготовить источники освещения, зарядить технику и отложить пользование электроприборами во избежание неудобств. Плановые отключения производятся для обслуживания сетей и поддержания стабильного электроснабжения на территории общества.

Напомним, график отключения света в Харьковской области на 8 января охватывает все перечисленные адреса, поэтому важно планировать свой день с учетом отсутствия электричества.

