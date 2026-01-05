График отключения газа в Харькове на 6 января предусматривает проведение плановых работ на газовых сетях и рассказываем детали.

График отключения газа в Харькове на 6 января коснется одного из районов города, из-за чего часть потребителей останется без газоснабжения, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа в Харькове на 6 января касается Шевченковского района.

Там специалисты запланировали работу на системе газоснабжения с временным прекращением подачи голубого топлива отдельным абонентам.

В компании уточнили, что работы запланированы на 6.01 2026 г. и будут проводиться в рамках технического обслуживания и обеспечения безопасной эксплуатации газовых сетей.

В этой связи газоснабжение будет временно прекращено для жильцов домов, расположенных по адресам: пер. Отакара Яроша дом. 16, ул. Клочковский дом. 190-А и дом. 192-А, а также ул. Валерия Дейнека дом. 1 корпус 1 и корпус 2

Все эти объекты находятся в пределах Шевченковского района. Представители газовой службы обращают внимание потребителей на необходимость соблюдения правил безопасности при проведении работ.

Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и удержаться от каких-либо действий с внутридомовыми сетями до момента официального возобновления подачи.

Такие меры обязательны и направлены на предотвращение аварийных ситуаций. Возобновление газоснабжения после завершения работ будет происходить поэтапно.

В компании отмечают, что график отключения газа в Харькове на 6 января сформирован с учетом технического состояния сетей и направлен на повышение уровня безопасности для потребителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.