График отключения газа в Харькове на 6 января коснется одного из районов города, из-за чего часть потребителей останется без газоснабжения, сообщает Politeka.
Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа в Харькове на 6 января касается Шевченковского района.
Там специалисты запланировали работу на системе газоснабжения с временным прекращением подачи голубого топлива отдельным абонентам.
В компании уточнили, что работы запланированы на 6.01 2026 г. и будут проводиться в рамках технического обслуживания и обеспечения безопасной эксплуатации газовых сетей.
В этой связи газоснабжение будет временно прекращено для жильцов домов, расположенных по адресам: пер. Отакара Яроша дом. 16, ул. Клочковский дом. 190-А и дом. 192-А, а также ул. Валерия Дейнека дом. 1 корпус 1 и корпус 2
Все эти объекты находятся в пределах Шевченковского района. Представители газовой службы обращают внимание потребителей на необходимость соблюдения правил безопасности при проведении работ.
Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и удержаться от каких-либо действий с внутридомовыми сетями до момента официального возобновления подачи.
Такие меры обязательны и направлены на предотвращение аварийных ситуаций. Возобновление газоснабжения после завершения работ будет происходить поэтапно.
В компании отмечают, что график отключения газа в Харькове на 6 января сформирован с учетом технического состояния сетей и направлен на повышение уровня безопасности для потребителей.
