Графік відключення світла в Харківській області на 8 січня демонструє, що мешканці Люботинської громади повинні врахувати планові роботи електромереж, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Люботинської міської територіальної громади.

Вимкнення електропостачання розпочнеться 8 січня о 09:00 і триватиме до 16:09.

Відключення стосуватиметься вулиць Івана Сірка, Збройних сил України, Каманіна, Левка Мацієвича, Олександра Довженка, Партизанської, Ударної, а також провулка Івана Сірка. Також роботи зачеплять численні будинки на вулицях Північний, Авіаторів, Борисівський, Вільшанський, Водянський, Київський, Підгірний, Санжарівський, Сергіївський та Смородський.

Відключення торкнеться будинків на багатьох інших вулицях громади, включно з Будянською, Вільховою, Василя Данилевського, Веселковою, Водянською, Врожайною, Гната Хоткевича, Деповською, Залізничною, Національної гвардії України, Нове Життя, Новобаварська, Північна, Пантелеймона Куліша, Парковий Схил, Польова, Сазовська, Санжарівська, Селищна, Сергіївська, Ударна, Хижного, Ювілейна та Ярова.

Крім того, вимкнення зачеплять провулки та садові товариства: Будянський, Василя Данилевського, Мальований, Нове Життя, Польовий, Сергіївського, Ювілейний, Граніт-2, Експрес, Експрес-2, Кран, Полянка та Экспрес.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготувати джерела освітлення, зарядити техніку та відкласти користування електроприладами, щоб уникнути незручностей. Планові вимкнення проводяться для обслуговування мереж та підтримання стабільного електропостачання на території громади.

Нагадуємо: графік відключення світла в Харківській області на 8 січня охоплює всі перераховані адреси, тому важливо планувати свій день з урахуванням відсутності електрики.

