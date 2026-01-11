Предусмотрено предоставление благотворительной, гуманитарной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье.

Гуманитарную помощь в Запорожье можно получить от благотворительного фонда «От человека к человеку», сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте организации.

Благотворительный фонд «От человека к человеку» – это международная некоммерческая организация, способствующая развитию гуманитарных инициатив, ориентируясь на поддержку людей в сложных жизненных ситуациях.

Деятельность направлена ​​на антикризисную поддержку гражданскому населению и организациям, пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов, стихийного бедствия, климатических изменений, других непредсказуемых явлений. Объедены специалисты разных отраслей, чтобы иметь возможность оказывать всестороннюю помощь всем нуждающимся.

Деятельность организации охватывает ряд ключевых направлений, направленных на комплексную поддержку населения, пострадавшего в результате полномасштабной войны:

предоставление благотворительной, гумпомощи населению в наиболее пострадавших от войны регионах Украины в виде гигиенических наборов;

Оказание помощи для ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свои дома, способствуя их адаптации на новом месте жительства;

Доставка медикаментов и медицинских средств в медицинские учреждения прифронтовых регионов;

Психологическая поддержка населения через проект «Поговоримо?»;

внедрение проектов по восстановлению поврежденного жилья в результате военных действий на деоккупированных территориях;

Поиск, закупка, юридическая координация и организация доставки гуманитарной помощи в Украину.

Помощь детям-сиротам ВПЛ и проведение для них АРТ-мастерклассов.

Чтобы получить гуманитарную помощь в Запорожье, нужно заполнить форму по ссылке и ждать ответа от организации.

