Передбачене надання благодійної, гуманітарної допомоги для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі.

Гуманітарну допомогу у Запоріжжі можна отримати від благодійної організації «Від людини до людини», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд «Від людини до людини» - це міжнародна некомерційна організація, яка сприяє розвитку гуманітарних ініціатив, орієнтуючись на підтримку людей в складних життєвих ситуаціях.

Діяльність спрямована на антикризову підтримку цивільному населенню та організаціям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, стихійного лиха, кліматичних змін, інших непередбачуваних явищ. Об’єднано фахівців різних галузей, щоб мати змогу надавати всебічну допомогу усім, хто цього потребує.

Діяльність організації охоплює низку ключових напрямів, спрямованих на комплексну підтримку населення, яке постраждало внаслідок повномасштабної війни:

Надання благодійної, гумдопомоги населенню в найбільш постраждалих від війни регіонах України у вигляді гігієнічних наборів;

Надання допомоги для ВПО, які були змушені залишити свої домівки, сприяючи їхній адаптації на новому місці проживання;

Доставка медикаментів і медичних засобів в медичні заклади прифронтових регіонів;

Психологічна підтримка населення через проєкт «Поговоримо?»;

Впровадження проєктів по відновленню пошкодженого житла внаслідок військових дій на деокупованих територіях;

Пошук, закупівля, юридична координація і організація доставки гуманітарної допомоги в Україну.

Допомога дітям-сиротам ВПО та проведення для них АРТ-майстеркласів.

Щоб отримати гуманітарну допомогу в Запоріжжі, потрібно заповнити форму за посиланням та чекати на відповідь від організації.

