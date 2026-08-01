Гуманитарная помощь пенсионерам в Хмельницкой области охватывает не только выдачу необходимых товаров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницкой области остается одним из ключевых направлений работы благотворительного фонда "Каритас-Хмельницкий УГКЦ", который продолжает поддерживать наиболее уязвимые категории населения во время войны, пишет Politeka.net.

Организация работает с 2002 года, после начала полномасштабного вторжения значительно расширила масштабы деятельности. Если раньше поддержка охватывала преимущественно Хмельницкий и часть общин региона, то помощь оказывают жителям всей области.

Фонд обеспечивает людей продуктами, средствами гигиены, юридическими консультациями, психологическим сопровождением и другими необходимыми услугами. За годы деятельности поддержку получили десятки тысяч украинцев, а для реализации новых программ были созданы дополнительные рабочие места.

Отдельный проект направлен на социально-психологическую поддержку пострадавших от войны семей. В специализированных центрах проводятся консультации, групповые занятия, тренинги, творческие мастер-классы, спортивные активности и мероприятия для детей, ветеранов, переселенцев и семей военных.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Хмельницкой области включает не только выдачу необходимых товаров. Благотворители также реализуют программу финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц, отвечающих определенным критериям уязвимости.

Подать заявку могут люди с инвалидностью, одинокие граждане от 60 лет, многодетные семьи, беременные женщины, тяжелобольные, а также одинокие родители или опекуны. Программа действует как в Хмельницком, так и других населенных пунктах региона.

Представители фонда отмечают, что консультирование по участию в проектах осуществляется через горячую линию. Обновление доступных программ и условий получения поддержки публикуются после открытия новых этапов регистрации.

Источник: Каритас

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