Дефицит продуктов в Кировоградской области может отразиться на украинцах.

Дефицит продуктов в Кировоградской области пока не прогнозируется, хотя продолжительная жара может отразиться на урожайности подсолнечника в Украине, пишет Politeka.net.

По оценкам экспертов, при сохранении неблагоприятной погоды потери способны достичь 10–15%.

Наибольшую опасность для культуры составляет период цветения и налива семян. Именно в это время высокие температуры и нехватка осадков могут существенно снизить производительность полей. Предыдущий прогноз производства пока остается на уровне 12,9–13,6 миллиона тонн, однако ситуация будет зависеть от погодных условий в ближайшие недели.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что подсолнечник лучше выдерживает кратковременную засуху, чем кукуруза. В то же время длительные волны жары на ключевых этапах развития все равно негативно влияют на будущий сбор. Самая сложная ситуация может сложиться в южных областях, где уже длительное время наблюдается нехватка влаги.

Дефицит продуктов в Кировоградской области пока не ожидается, однако возможное сокращение урожая подсолнечника способно сказаться на рынке растительного масла и отдельных продовольственных товаров в последующие месяцы.

Высокие температуры создают трудности и для пчеловодства. Из-за жары растения выделяют меньше нектара, поэтому пчеловоды сообщают о более слабом медосборе. В отрасли также фиксируется сокращение объемов производства и рост стоимости продукции.

Специалисты подчеркивают, что окончательные выводы можно сделать после завершения периода цветения. Если в ближайшее время погодные условия улучшатся, часть возможных потерь урожая удастся минимизировать.

Источник: agroreview

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на додачу до пенсії: в ПФУ пояснили, хто може отримати доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: де і кому готові надати допомогу.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: мешканці зіштовхнулися з новою проблемою.