Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске получила дополнение, ведь в городе стартовало тестирование 30-дневного безлимитного абонемента для пользователей транспортной карты «Галка», пишет Politeka.net.

Пока сервис работает в испытательном режиме, однако после активации позволяет неограниченно пользоваться коммунальными автобусами и троллейбусами в течение месяца.

Новый формат рассчитан, прежде всего, на жителей, которые регулярно передвигаются общественным транспортом. После приобретения такого проездного владелец карты может совершать неограниченное количество поездок в течение следующих 30 дней без дополнительных затрат на каждое отдельное пользование.

В городском совете объяснили, что решение было принято после обращений жителей, которые просили ввести более выгодный вариант для ежедневных маршрутов. Поэтому новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске дополнилась долгосрочным безлимитным абонементом, который должен сделать пользование транспортом более удобным.

По подсчетам специалистов пакет начинает окупаться примерно после 50 поездок, если стандартный билет стоит 15 гривен. После достижения этого показателя все последующие передвижения до истечения срока действия абонемента фактически не потребуют дополнительной оплаты.

В мэрии также отмечают, что нововведение должно стимулировать использование безналичных способов расчета. Это поможет сократить время посадки пассажиров, уменьшить количество операций с наличными деньгами и получать точные данные о загруженности отдельных маршрутов в разные часы суток.

Собранная в ходе тестирования статистика станет основой для дальнейшего усовершенствования транспортной сети. Анализ информации позволит более эффективно планировать движение коммунального транспорта, корректировать графики и оценить реальный спрос на отдельные направления.

Тестовый период будет продолжаться определенное время, чтобы специалисты могли проверить стабильность работы сервиса, учесть отзывы пользователей и при необходимости устранить технические недостатки. Если результаты будут успешными, безлимитный абонемент станет постоянной составляющей городской системы перевозок.

Источник: pravda

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