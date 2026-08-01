Дефицит продуктов в Житомирской области может оказаться одним из последствий климатических изменений.

Дефицит продуктов в Житомирской области может усилиться из-за длительной засухи и аномально высоких температур, которые негативно влияют на овощеводство в Европе, пишет Politeka.net.

Эксперты предупреждают, что неблагоприятные погодные условия способны сократить урожайность, увеличить издержки производителей и отразиться на обеспечении рынка.

По информации AgroWeek, лето 2026 стало одним из самых жарких за последний период. Недостаток осадков и длительные волны жары нарушают развитие культур, нуждающихся в стабильном увлажнении. Поэтому растения медленнее формируют плоды, что непосредственно влияет на будущий сбор.

Для сохранения насаждений аграрии вынуждены активнее использовать системы полива и вкладывать больше в дополнительные меры. В то же время, дефицит водных ресурсов и высокая стоимость орошения значительно увеличивают себестоимость выращивания.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Житомирской области может стать одним из последствий климатических изменений, если погодные аномалии будут продолжаться. Уменьшение объемов производства способно повлиять на предложение овощей и повлечь за собой пересмотр цен.

Наибольшие затруднения прогнозируют для небольших фермерских хозяйств. Сокращение доходов усложняет покрытие расходов на семена, удобрения, топливо, технику и оплату труда. В таких условиях отдельные изготовители могут быть вынуждены сократить площади посевов или прекратить деятельность.

Для уменьшения рисков эксперты рекомендуют расширять использование засухоустойчивых сортов, модернизировать системы капельного полива, внедрять современные технологии мониторинга состояния почв и погодных условий. Также важны остаются страхование урожая, государственные программы поддержки и инвестиции в водную инфраструктуру, которые помогут повысить устойчивость аграрного сектора к климатическим вызовам.

Источник: agroweek

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