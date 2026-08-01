Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области передают через местные благотворительные организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области продолжают выдавать в рамках гуманитарной программы Всемирной продовольственной программы ООН, которую реализуют вместе с благотворительными партнерами, сообщает Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на поддержку граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В первую очередь помощь могут получить внутренне перемещенные лица, люди почтенного возраста и другие социально уязвимые категории.

Продовольственные наборы формируют из товаров длительного хранения. Один комплект рассчитан примерно на месяц и позволяет отчасти обеспечить ежедневные потребности семьи.

В пакет входят мука, гречка, пшено, овсяные хлопья, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, соль, а также мясные и бобовые консервы. Такой список не требует специальных условий хранения и подходит для длительного использования.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области передают через местные благотворительные организации. Одним из ключевых координаторов остается ADRA, отвечающая за логистику, организацию выдачи и взаимодействие с получателями.

Подобная программа также действует в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. Формат реализации определяется в зависимости от потребностей общины, количества обращений и доступных ресурсов.

В разных населённых пунктах могут действовать отдельные правила оформления. В одних общинах список участников шире, в других применяют дополнительные критерии социальной уязвимости.

Узнать график выдачи, список необходимых документов и порядок обращения можно у местных координаторов или через горячую линию. Организаторы отмечают, что все обновления по программе регулярно публикуют на официальных информационных ресурсах.

Джерело: ВПП ООН

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