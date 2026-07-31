Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области пока не отразилось на большинстве счетов для населения, ведь часть предложенных изменений еще проходит необходимые процедуры согласования, пишет Politeka.net.

Поэтому жители Одессы оплачивают сервисы по действующим расценкам.

В городских службах отмечают, что основные платежи остаются без корректировки. В частности, электроэнергия для бытовых потребителей стоит 4,32 гривны за киловатт-час. Для держателей двухзонных счетчиков в ночное время действует тариф 2,16 гривны. Газ от поставщика «Нафтогаза» продается по 7,96 гривны за кубометр, отдельно оплачивается доставка.

Стоимость вывоза бытовых отходов определяется в зависимости от компании, обслуживающей конкретное здание или частное домовладение. Начисление производится в соответствии с утвержденными нормативами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области остается актуальной темой из-за возможной корректировки цены на водоснабжение. Согласно обнародованному проекту, предлагается установить оплату на уровне 93,66 гривны за кубометр с НДС. Документ пока не вступил в силу.

В настоящее время комплексная услуга водоснабжения и водоотвода обходится потребителям примерно в 35,16 гривны за кубометр. Кроме этого, действует абонентская плата за обслуживание сетей – 94,38 гривны.

Необходимость пересмотра объясняют ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт оборудования и содержание инженерной инфраструктуры. Именно эти факторы, по оценкам профильных предприятий, оказывают влияние на формирование экономически обоснованной стоимости.

Окончательное решение будет принято после завершения всех предусмотренных процедур. До этого момента жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, чтобы своевременно узнать возможные нововведения.

Источник: novyny.live

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