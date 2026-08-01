Подорожание проезда в Николаевской области уже вступило в силу и действует на некоторых автобусных маршрутах.

Подорожание проезда в Николаевской области официально введено, где с июля начали действовать новые тарифы на городские автобусные маршруты в одном из городов, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Вознесенского городского совета.

Теперь стоимость одной поездки в городских автобусах составляет 20 гривен . Для пассажиров, имеющих право на льготный проезд, сохранен отдельный тариф - 10 гривен .

В городском совете объяснили, что пересмотр стоимости перевозок стал вынужденным шагом из-за роста расходов транспортных предприятий. В первую очередь подорожали горючее, запасные части, техническое обслуживание автобусов, ремонт подвижного состава и оплата труда работников.

По словам представителей местных властей, подорожание проезда в Николаевской области должно обеспечить стабильную работу общественного транспорта. Дополнительные поступления позволят поддерживать автобусы в надлежащем техническом состоянии, своевременно проводить ремонты и гарантировать регулярную курсировку маршрутов.

Новые тарифы уже вступили в силу и действуют на всех городских автобусных маршрутах. Перевозчики отмечают, что обновленная стоимость проезда отвечает нынешним экономическим условиям и рост себестоимости перевозок.

В городской администрации отмечают, что вопросы тарифов могут пересмотреть повторно, если расходы транспортных предприятий и дальше будут расти. В то же время никаких новых решений по изменению стоимости проезда не принято.

Жителям общины рекомендуют перед поездкой уточнять актуальную информацию о работе своего маршрута. В городских властях отмечают, что стабильное финансирование транспортной сферы является важным условием бесперебойного пассажирского сообщения.

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