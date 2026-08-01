Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагается в разных форматах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается доступным благодаря жителям Одессы, которые безвозмездно предоставляют убежище людям, вынужденным покинуть собственные дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных предложений есть несколько квартир, где владельцы готовы принять переселенцев на разных условиях. Перед заселением рекомендуют обсудить все организационные моменты и уточнить особенности проживания.

Один из вариантов расположен на проспекте Князя Владимира Великого. Хозяева предлагают отдельную комнату в трехкомнатной квартире для одинокой женщины от 60 до 70 лет. Апартаменты имеют необходимые бытовые удобства, а также владельцы готовы помочь с оформлением статуса внутренне перемещенного лица.

Еще одно предложение доступно на улице Жуковского. Там можно поселиться в комнате двухкомнатной квартиры, в которой проживает 68-летняя женщина. По словам владелицы, она не нуждается в постороннем уходе, однако ищет собеседницу для совместного проживания и ежедневного общения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области также предлагает место для одинокой женщины, которая потеряла собственное жилье, не имеет близких родственников и нуждается в постоянном убежище. Для будущей жительницы подготовили отдельную комнату с необходимыми условиями без арендной платы.

Специалисты советуют перед переездом уточнить продолжительность пребывания, бытовые особенности и другие важные детали с хозяевами. Это поможет избежать недоразумений и сделает заселение более комфортным для обеих сторон.

Список доступных адресов регулярно обновляется, поэтому переселенцам рекомендуют не медлить с обращением. Из-за высокого спроса отдельные предложения быстро становятся недоступными.

Источник: Допомагай

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