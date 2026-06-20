Дефицит продуктов в Днепропетровской области отражает более широкие процессы в овощном секторе страны.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне трансформаций в картофельном сегменте, где одновременно присутствуют остатки прошлогоднего сбора и более дорогие импортные партии, сообщает Politeka.

Пока украинские агропроизводители реализуют клубень из хранилищ в пределах 5–11 гривен за килограмм. Это более низкий уровень по сравнению с прошлым годом, когда диапазон составил примерно 13–23 гривны. Разницу объясняют большим объемом собранного урожая и особенностями сезонного предложения.

Специалисты агросферы отмечают, что на динамику также повлияли погодные условия, отразившиеся на качестве части собранной продукции. Поэтому рыночный баланс между наличием и спросом остается нестабильным.

В торговых сетях параллельно появляются импортные поставки. Их стоимость может составлять около 90 гривен за килограмм, что существенно ограничивает доступность для массового потребителя и формирует ценовой разрыв между сегментами.

Аналитики рассматривают ситуацию как переходную фазу. Запасы прошлогоднего урожая постепенно уменьшаются, а новые поступления еще не сформировали стабильное предложение, что создает колебания стоимости.

По мнению экспертов, дефицит продуктов в Днепропетровской области. отражает более широкие процессы в овощном секторе страны, где ключевыми остаются объемы внутреннего производства и доля импортного покрытия.

Участники рынка не исключают дальнейших изменений ценовой динамики при сокращении запасов и сохранении стабильного спроса со стороны населения и перерабатывающих предприятий.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поступления нового урожая, логистических возможностей снабжения и общего равновесия между спросом и предложением на продовольственном рынке.

Источник: ТСН

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