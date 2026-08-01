Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области доступна при соблюдении важных условий.

Некоторые ВПЛ в Днепропетровской области могут подать заявку на новую денежную помощь, которая предусматривает компенсацию расходов на аренду жилья, сообщает Politeka.net.

Инициативу реализует благотворительный фонд «Право на защиту» совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Прием заявок продолжается.

По информации организаторов, программа рассчитана на шесть месяцев и направлена ​​на поддержку украинцев, которые в результате оказались в сложном материальном положении, имеют жилищные проблемы или нуждаются в помощи для стабилизации условий проживания.

Претендовать на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области могут домохозяйства, в состав которых входят:

внутренне перемещенные лица, покинувшие свои дома более шести месяцев назад;

граждане, эвакуированные менее шести месяцев назад с прифронтовых территорий, районов активных боевых действий или временно оккупированных населенных пунктов;

украинцы, которые вернулись из-за границы менее года назад после вынужденного выезда из-за полномасштабной войны и нуждаются в финансовой поддержке. В частности, если у них нет собственного жилья или их дом или квартира расположены на временно оккупированной территории, в зоне боевых действий повреждены или непригодны для проживания.

Одним из главных условий роли является наличие неудовлетворительных жилищных условий. Подать заявку могут люди, проживающие в местах временного размещения, модульных городках, общежитиях, школах, детских садах и других временных приютах.

Кроме того, программой могут воспользоваться семьи, арендующие дом или квартиру, но из-за финансовых трудностей рискуют потерять его. Основанием для участия также могут быть непригодные условия проживания, отсутствие необходимых коммунальных услуг или значительное перенаселение арендованного дома.

При отборе кандидаты должны подтвердить, что после завершения шестимесячной программы смогут самостоятельно оплачивать аренду. Для этого необходимо предоставить реалистический план улучшения финансового положения. Это может быть официальное трудоустройство, открытие собственного дела, профессиональное обучение или переквалификация по увеличению доходов.

Если для участия в программе семьи нужно переехать в другое жилье, поиск нового жилья осуществляют сами участники. Первые два месяца аренды они оплачивают собственными средствами, после чего понесенные расходы компенсируются внутри проекта.

Не упустите шанс, чтобы принять участие в отборе, необходимо заполнить онлайн-анкету на официальном сайте. После этого все заявки проходят проверку.

Организаторы обращают внимание, что представление анкеты не означает автоматического включения в проект. Окончательное решение принимается только после проверки документов и подтверждения соответствия всем условиям.

Также заявителям следует помнить, что семьи, уже получавшие компенсацию расходов на аренду жилья в рамках этой программы после 2022 года, повторно претендовать на такую ​​помощь не могут.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как именно были подняты цены.

Также Politeka сообщала, Пенсионерам в Днепропетровской области доступна доплата: кто может рассчитывать на ежемесячную выплату.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая проблема снова беспокоит жителей.