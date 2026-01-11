Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове обеспечивает безопасное и комфортное пребывание, помогает людям адаптироваться и восстановить стабильность в новых условиях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется через специальные фонды, созданные местными советами или уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Проживание распределяют по фактическому месту нахождения переселенца, обычно сроком до одного года. Срок может быть продлен, если семья или лицо не смогли найти другое жилье.

Минимальная площадь для использования определена законодательно — не менее 6 квадратных метров на человека. Следует заметить, что в первую очередь дом получают многодетные семьи, беременные, люди с инвалидностью, пенсионеры и те, чьи дома пострадали от боевых действий.

Решение о предоставлении крыши принимается по балльной системе оценки потребности, что позволяет определить приоритетность кандидатов.

Чтобы стать на учет и претендовать на временное размещение, переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполкомы сельских или городских советов или районных госадминистраций.

На каждое лицо или семью заводят учетное дело с индивидуальным номером, по которому осуществляют дальнейшее распределение жилья.

После внесения реестра можно оформить документы и подписать соглашение о временном проживании. Процедура предусматривает проверку бумаг, подтверждение статуса ВПЛ и оценку потребностей.

Кроме того, следует отметить, что благодаря такой поддержке переселенцы могут сосредоточиться на адаптации и строительстве новой жизни в безопасных условиях.

