Дефицит продуктов во Львовской области становится заметен на фоне низкого урожая гречихи и ограниченного импорта, сообщает Politeka.

По оценкам экспертов, несмотря на стабильный спрос, производство гречихи остается недостаточным для полного обеспечения регионального рынка. Прошлогодний урожай культуры в Украине оказался самым низким за последние 25 лет, если не учитывать неурожайный 2019 год.

Производственные объемы вернулись к уровню прошлых лет, когда страна уже сталкивалась с подобными проблемами. Поэтому импорт может частично компенсировать дефицит крупы. Ранее основными экспортерами гречихи были Россия, Китай и Украина, однако сегодня ситуация изменилась: Россия осталась единственным активным поставщиком, Китай больше импортирует, а у Украины нет достаточных мощностей для экспорта.

Теперь прямые поставки российской гречки заблокированы из-за полномасштабной войны, но на рынке появляются обходные схемы. Продукция может поступать через Казахстан благодаря соглашению о свободной торговле.

"Под видом казахстанской крупы заходит российская продукция из Алтайского края, где производят около половины российской гречки" , - объяснил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

По его прогнозам, импорт поможет сдержать рост цен. Стоимость гречихи будет колебаться от 60 до 90 гривен за килограмм в зависимости от текущей ситуации на рынке.

Такая ситуация подтверждает, что дефицит продуктов во Львовской области требует тщательного контроля и оперативного реагирования, чтобы обеспечить стабильные поставки и доступные цены для населения.

