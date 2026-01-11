Безкоштовне житло для ВПО в Харкові забезпечує безпечне та комфортне перебування, допомагає людям адаптуватися та відновити стабільність у нових умовах.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через спеціальні фонди, створені місцевими радами або уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Проживання розподіляють за фактичним місцем перебування переселенця, зазвичай на строк до одного року. Термін може бути продовжений, якщо сім’я або особа не змогла знайти інше помешкання.

Мінімальна площа для користування визначена законодавчо — не менше 6 квадратних метрів на людину. Варто зауважити, що першочергово домівку отримують багатодітні сім’ї, вагітні, люди з інвалідністю, пенсіонери та ті, чиї оселі постраждали від бойових дій.

Рішення про надання даху ухвалюють за бальною системою оцінки потреби, що дозволяє визначити пріоритетність кандидатів.

Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів сільських або міських рад чи районних держадміністрацій.

На кожну особу або сім’ю заводять облікову справу з індивідуальним номером, за яким здійснюють подальший розподіл помешкань.

Після внесення до реєстру можна оформити документи та підписати угоду про тимчасове проживання. Процедура передбачає перевірку паперів, підтвердження статусу ВПО та оцінку потреб.

Окрім того, варто зауважити, що завдяки такій підтримці переселенці можуть зосередитися на адаптації та будівництві нового життя в безпечних умовах.

