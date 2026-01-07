Прогноз погоды на неделю в Запорожье с 8 по 14 января советует жителям города соблюдать меры безопасности при резких изменениях условий.

Прогноз погоды на неделю в Запорожье с 8 по 14 января обещает значительные колебания температуры и облачность, сообщает городской гидрометеоцентр, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Метеофор .

Метеорологи предупреждают о периодах дождей в начале недели и резком похолодании ближе к середине и концу.

В пятницу, 8 января, воздух прогреется до +2°С, южный ветер будет разгонять облака со скоростью до 12 м/с. Пройдет небольшой дождь – около 8,3 мм. В субботу дневная температура поднимется до +9°С, осадков не ожидается, ветер слабый, преимущественно с востока.

В воскресенье и понедельник колонки термометров будут колебаться на уровне +6–7°С. Ветер сменит направление с юга на север, возможны кратковременные осадки - до 5,4 мм. Эти дни останутся относительно теплыми, но влажность воздуха повышена, что может усложнять поездки на автомобиле.

Со вторника, 13 числа, начнется резкое похолодание: температура упадет до -4°С. Осадки минимальны – до 0,4 мм. В среду и четверг мороз усилится до -11°С, ветер северный, порывы до 8 м/с, что повлечет за собой ощутимый холод на улице и скользкие дороги. Осадков в этот период не ожидается, однако ночные минусовые температуры создают риск гололеда.

Прогноз погоды на неделю в Запорожье с 8 по 14 января советует жителям города соблюдать меры безопасности при резких изменениях условий, особенно в вечернее и ночное время. Метеорологи рекомендуют утеплиться при необходимости ограничить поездки на личном транспорте и учитывать погодные условия при планировании рабочих и бытовых дел.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кто имеет возможность зарабатывать от 20 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: как он давит на украинцев.