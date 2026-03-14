Подорожание проезда в Житомире вступает в силу с понедельника, 16 марта и касается как электротранспорта, так и автобусных перевозок, пишет Politeka.net.

Решение об изменениях было принято на внеочередном заседании горисполкома 13 марта.

Согласно новым тарифам, электротранспорт: транспортная карта - с 10 грн на 12 грн, банковская карта - с 12 грн на 14 грн, для детей - с 5 грн на 7 грн. Автобусные перевозки: транспортная карта — с 15 грн. на 18 грн., банковская карта — с 15 грн. на 18 грн., пенсионеры и люди с 3 группой инвалидности — с 9 грн. на 10 грн., дети — с 7 грн. на 10 грн. Месячные проездные остаются без изменений: ученический – 100 грн, студенческий – 200 грн, обычный – 400 грн.

Заместитель городского головы Александр Шевчук пояснил, что повышение тарифов связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы и энергоресурсы.

«В 2025 году электроэнергию закупали по средней цене 9,55 грн, сейчас – около 16,81 грн, а официальная цена на сайте Министерства финансов – 74 грн. Корректировка тарифов - вынужденный шаг из-за сложной ситуации на рынке» , - отметил Шевчук.

Городской совет также обратился к оператору автоматизированной системы оплаты проезда с просьбой снизить процент за услуги, чтобы снизить расходы коммунального предприятия и перевозчиков.

Перевозчики сначала просили большую цену из-за резкого повышения стоимости горючего на 36,4%.

«Мы были вынуждены просить 20 грн за карту и 25 грн за наличные. Автобусы выпускали экономные, чтобы перевезти детей в школу, взрослых на работу и обеспечить основные маршруты» , – говорит Аркадий Савицкий.

Как отмечает руководитель ООО «Сав-транс» Дмитрий Мисюра, по сравнению с другими городами тарифы в Житомире остаются ниже: «В Одессе проезд стоит даже 30 грн, у нас — 18 грн за карточку. Расходы по налогам и страхованию транспорта постоянно растут».

Подорожание проезда в Житомире затрагивает всех пассажиров коммунального и автобусного транспорта, кроме месячных проездных, а перевозчики призывают пассажиров планировать поездки заранее.

Также Politeka сообщала, Мусорные «многоэтажки» посреди леса: в Житомирской области лесоводов через суд заставляют заплатить 1,6 миллиона за загрязнение леса.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Житомирской области: что изменилось для пассажиров.