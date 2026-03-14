В Киевской области денежная помощь для ВПЛ предоставляется в рамках государственной программы поддержки переселенцев.

Детали программы были озвучены в Национальной социальной сервисной службе.

Как разъяснили в Национальной социальной сервисной службе, новые переселенцы, впервые получившие статус ВПЛ, могут рассчитывать на финансовую поддержку в течение первых шести месяцев после переезда. Ежемесячные выплаты составляют: 3000 гривен на ребенка, 3000 гривен на человека с инвалидностью и 2000 гривен на взрослого.

Чтобы оформить помощь, необходимо получить справку ВПЛ и подать соответствующее заявление. Это можно сделать через мобильное приложение «Дія», в Центре предоставления административных услуг или в отделении Пенсионного фонда.

По истечении шести месяцев право на поддержку сохраняется по определенным категориям: пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты и другие социально уязвимые группы. Кроме того, пособие продолжается для семей, где среднемесячный доход на одного члена не превышает 9444 гривны.

Трудоустроенные переселенцы могут получать дополнительные выплаты: 2000 гривен ежемесячно для работающих и 3000 гривен для людей с инвалидностью. Это способствует более быстрой адаптации и частично компенсирует расходы на проживание и нужды семьи.

Также следует отметить, что государство делает акцент на поддержку экономической активности переселенцев и обеспечении финансовой стабильности на территории Киевской области. Детали о порядке оформления денежной помощи для ВПЛ в Киевской области доступны на официальных порталах.

