Начало весны 2026 сопровождается очередным обновлением ценников, в частности видно подорожание продуктов в Полтавской области, пишет Politeka.net.

Мы провели мониторинг на сайте Минфина и выяснили, что выросло в стоимости больше всего.

Живой карп: плюс более 12 гривен за месяц

Средняя цена живого карпа в марте составляет 222,05 за килограмм. В феврале этот показатель был значительно ниже – 209,87. Рост – более 12 гривен в месяц.

По магазинам разница существенная:

Auchan — 199,00

Megamarket — 245,10

Самое дорогое предложение превышает дешевое более чем на 46 гривен. Если у Auchan карп еще держится ниже психологической отметки в 200 грн, то в Megamarket цена уже приближается к 250 грн за килограмм.

Молоко: стремительный рост за короткий срок

Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) в марте в среднем стоит 61,25. Для сравнения, в феврале средняя цена составила 54,40 грн. Разница - почти 7 гривен за упаковку.

Цены в сетях магазинов:

Auchan — 57,90

Novus — 58,99

Metro — 60,32

Megamarket — 67,80

Разница между минимальной и максимальной ценой сейчас составляет около 10 гривен.

Свинина грудинка: мясная корзина снова дорожает

Свинина грудинка в марте стоит в среднем 212,23 грbdtym за килограмм. В феврале средняя стоимость была 210,69. Рост пока умеренный, около 1,5 грн.

По супермаркетах:

Metro — 202,80 (самое дешевое)

Auchan — 204,90

Megamarket — 229,00 (самое дорогое)

Подорожание продуктов в Полтавской области значительно - разница между крайними показателями достигает более 26 гривен за килограмм. Для регулярно покупающих мясо это означает дополнительные расходы в семейном бюджете.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.