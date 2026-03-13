Начало весны 2026 сопровождается очередным обновлением ценников, в частности видно подорожание продуктов в Полтавской области, пишет Politeka.net.
Мы провели мониторинг на сайте Минфина и выяснили, что выросло в стоимости больше всего.
Живой карп: плюс более 12 гривен за месяц
Средняя цена живого карпа в марте составляет 222,05 за килограмм. В феврале этот показатель был значительно ниже – 209,87. Рост – более 12 гривен в месяц.
По магазинам разница существенная:
- Auchan — 199,00
- Megamarket — 245,10
Самое дорогое предложение превышает дешевое более чем на 46 гривен. Если у Auchan карп еще держится ниже психологической отметки в 200 грн, то в Megamarket цена уже приближается к 250 грн за килограмм.
Молоко: стремительный рост за короткий срок
Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) в марте в среднем стоит 61,25. Для сравнения, в феврале средняя цена составила 54,40 грн. Разница - почти 7 гривен за упаковку.
Цены в сетях магазинов:
- Auchan — 57,90
- Novus — 58,99
- Metro — 60,32
- Megamarket — 67,80
Разница между минимальной и максимальной ценой сейчас составляет около 10 гривен.
Свинина грудинка: мясная корзина снова дорожает
Свинина грудинка в марте стоит в среднем 212,23 грbdtym за килограмм. В феврале средняя стоимость была 210,69. Рост пока умеренный, около 1,5 грн.
По супермаркетах:
- Metro — 202,80 (самое дешевое)
- Auchan — 204,90
- Megamarket — 229,00 (самое дорогое)
Подорожание продуктов в Полтавской области значительно - разница между крайними показателями достигает более 26 гривен за килограмм. Для регулярно покупающих мясо это означает дополнительные расходы в семейном бюджете.
