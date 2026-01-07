Прогноз погоди на тиждень в Запоріжжі з 8 по 14 січня радить жителям міста дотримуватися заходів безпеки під час різких змін умов.

Прогноз погоди на тиждень в Запоріжжі з 8 по 14 січня обіцяє значні коливання температури та змінну хмарність, повідомляє міський гідрометеоцентр, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Метеофор.

Метеорологи попереджають про періоди дощів на початку тижня та різке похолодання ближче до середини та кінця.

У п’ятницю, 8 січня, повітря прогріється до +2°С, південний вітер розганятиме хмари зі швидкістю до 12 м/с. Пройде невеликий дощ — близько 8,3 мм. У суботу денна температура підніметься до +9°С, опадів не передбачається, вітер слабкий, переважно зі сходу.

У неділю та понеділок стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +6–7°С. Вітер змінить напрямок з півдня на північ, можливі короткочасні опади — до 5,4 мм. Ці дні залишаться відносно теплими, але вологість повітря підвищена, що може ускладнювати поїздки автомобілем.

З вівторка, 13 числа, почнеться різке похолодання: температура впаде до −4°С. Опади мінімальні — до 0,4 мм. У середу та четвер мороз посилиться до −11°С, вітер північний, пориви до 8 м/с, що спричинить відчутний холод на вулиці та слизькі дороги. Опадів у цей період не очікується, проте нічні мінусові температури створюють ризик ожеледиці.

Прогноз погоди на тиждень в Запоріжжі з 8 по 14 січня радить жителям міста дотримуватися заходів безпеки під час різких змін умов, особливо у вечірній та нічний час. Метеорологи рекомендують утеплитися, за потреби обмежити поїздки на особистому транспорті та враховувати погодні умови при плануванні робочих та побутових справ.

