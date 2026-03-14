Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти через платформу "Допомагай".

В Киевской области продолжается инициатива бесплатного жилья для ВПЛ, действующая в столице и населенных пунктах региона через платформу «Допомагай», сообщает Politeka.

Объявление предусматривает временное размещение на период военного положения. Владельцы недвижимости публикуют предложения по разным условиям пребывания и формату проживания.

Один из вариантов – отдельная комната в частном доме на улице Головатого в Киеве. Отель рассчитан на двух человек и подходит для женщины или матери с ребенком от трех лет. В доме есть кухня, ванная, санузел, вода, а также возможность самостоятельно готовить еду. Отопление печное. Денежная оплата не требуется, однако хозяева просят помогать по ежедневным бытовым делам.

Еще одно предложение находится в селе Романков Обуховского района на улице Лесная. Там доступно трехкомнатное здание с автономным отоплением, газоснабжением, электричеством, канализацией и интернетом. Локация находится в лесном массиве примерно в 18 километрах от Киева.

Среди условий проживания – уход за территорией и выполнение хозяйственных работ. Речь идет о кошении газона, уборке листьев, очистке дорожек от снега, контроле работы котлов и генератора, а также мелком ремонте при необходимости.

Отдельно отмечено, что бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно для мужчины в столице на любой срок. Проживание позволяют совмещать с дистанционной работой, подработками или выполнением хозяйственных задач. Дополнительно предлагают вакансии грузчика с ежедневной оплатой.

Платформа рекомендует потенциальным жителям заранее уточнять детали размещения, формат сожительства и объем обязанностей во избежание недоразумений и быстрее адаптироваться к новым условиям.

