Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків у відповідність до фактичних витрат підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила міська рада Мени, коригуючи ставки для роботи комунального підприємства «Менакомунпослуга». Нові тарифи стосуються вивезення побутових відходів для всіх категорій населення.

Для приватного сектору щомісячна плата становитиме 37,50 гривні з однієї особи. Жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 36,55 гривні на мешканця. У виконкомі наголошують, що зміни пов’язані з реальними витратами підприємства: зростанням цін на пальне, обслуговуванням техніки та підвищенням зарплат персоналу.

Очікується, що оновлені тарифи забезпечать безперебійний вивіз сміття та підтримку необхідної якості послуг у громаді. Місцева влада також нагадує про важливість своєчасної оплати рахунків для уникнення боргів та збереження стабільної роботи комунальних систем.

Крім того, під час останнього засідання ради ухвалили рішення про підтримку мешканців, постраждалих від бойових дій. В межах програми «єВідновлення» один із громадян отримає 30 580 гривень на відновлення квартири, пошкодженої під час обстрілів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків у відповідність до фактичних витрат підприємства та гарантує стабільну роботу системи поводження з відходами. Громадянам радять слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах ради та своєчасно подавати платежі для уникнення непередбачених проблем.

