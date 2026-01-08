Следует обратить внимание на графики отключения света в Кировоградской области на 9 января во время планирования своих дел.

Графики отключения света в Кировоградской области на 9 января вводятся в ряде населенных пунктов региона из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Графики отключения света в Кировоградской области на 9 января охватят ряд населенных пунктов области из-за масштабных ремонтных работ. В частности, из-за планового ремонта в населенном пункте Протопопивка электричество выключат с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Заповидна, 28, 48, 50, 52, 60, 64, 64А, 72А

Ингульська, 2-3, 6-13, 13А, 15, 17-25, 27-30, 32, 33А, 34, 37-41, 43-46, 51, 53-54, 57-59, 61, 65, 66А, 68-70, 73, 75, 78-79, 81, 83, 85-86, 88-91, 94-99, 101-105, 109, 113, 117, 119, 121, 131, 135, 141, 155

Ингульськый пер., 2-5, 8-10, 12-15, 17, 19-23

Квиткова, 1, 1А, 2-3, 3А, 5-8

Клубна, 1-9, 11, 13, 15, 15А, 17, 21

Клубный пер., 1, 2б, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Козацька, 37А, 39, 41А, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 65-66, 68-76, 79-83, 85-93, 96-98, 99А, 100-101, 101А, 102-103, 103Б, 104, 106-109, 113А, 114-118, 121, 123-129

Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Лугова, 1, 3, 5, 14

Луговый пер., 9, 15, 17, 19, 19а

Мыслывська, 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-12, 12а, 13, 15-21, 23, 25, 27

Мыслывськый пер., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8

Набережна, 1-3, 5, 7-10, 12-13, 15, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53

Набережный пер., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Нагорна, 1-5, 9, 11-19, 21, 23-27, 30-32, 32а, 33-34, 36-37, 39, 41а, 43, 45, 49, 59, 83, 91, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129

Озерный пер., 2-3, 5, 11-12, 14, 22

Польова, 1-2, 4, 7-9, 11-14, 16, 21, 24, 26-27, 29

Садова, 28

Сонячна, 9, 13

Степова, 2-4, 6-7

Фермерська, 2-3, 5-8, 10-11, 13-19, 21-26, 28, 32-35, 38-41, 46-52, 54-58, 61, 63, 65-67, 69, 69а, 70-74, 76, 79-80, 82-83, 85-86, 86а, 87-92, 94, 96, 104, 104а, 106, 112, 114, 116, 122, 130, 134, 136, 138, 142, 144, 146

Фермерськый пер., 2-4, 7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26а, 30, 32, 36, 38, 40, 42

Шевченка пер., 1-2, 10

Шевченко, 3-8, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Шкильна, 1-2, 4, 4а

Также плановый ремонт вводится в других населенных пунктах. Так, ограничения будут действовать с 10 до 16 часов в Пидлисна по следующим адресам:

Леси Украинки, 69, 96, 98, 100, 102

Садовая, 20, 22, 26, 28

Садовый пер., 7, 9, 11А, 28, 32

С 11 до 16 часов будет действовать обесточивание в населенном пункте Хайнивка на улицах:

Вишневый пер., 2

Лисова, 1, 21, 25

Садова, 1, 10

С 9 по 15 вводится плановый ремонт в Устиновке. Из-за этого обесточат улицы:

Медова, 2-5, 7-10, 12-14

Олексия Довгого, 3, 5, 7-8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 9 января при планировании своих дел. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

