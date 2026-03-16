В начале марта 2026 года в украинских супермаркетах снова фиксируют подорожание ряда популярных продуктов в Полтавской области, пишет Politeka.net.

Мы провели мониторинг на сайте Минфина и выяснили, что выросло в стоимости больше всего.

Подорожание продуктов в Полтавской области неожиданно продолжилось весной. В то же время, разница между ценами в различных торговых сетях остается значительной, что позволяет покупателям экономить, сравнивая предложения магазинов.

Самый ощутимый рост демонстрирует говядина

Средняя стоимость на говядину для гуляша в марте составляет 404,30 грн. за килограмм. Для сравнения, в феврале она составляла 389,36. Таким образом, в месяц продукт подорожал почти на 15 гривен.

Стоимость мяса существенно отличается в зависимости от супермаркета. Дешевле говядину можно приобрести у Metro — 323,89 грн за килограмм. У Novus цена составляет 399. Самый дорогой вариант предлагает Megamarket – 490 за килограмм, что почти на 170 гривен больше, чем в самой дешевой сети.

Подорожание коснулось и бакалейной продукции

Средняя цена на пшено в марте составляет 39,40 грн за килограмм, в то время как в феврале она была на уровне 36,46. Таким образом, крупа подорожала почти на три гривны. В Metro пшено продают за 38,90, а в Auchan — за 39,90, что делает предложение Metro более выгодным для покупателей.

Изменения произошли и в сегменте молочной продукции

Сыр кисломолочный «Простонаше» 9% в марте имеет среднюю цену 99,80 грн. за упаковку 300 граммов. В феврале средняя стоимость составила 99,12, то есть рост пока незначительный, но тенденция к удорожанию сохраняется.

Самая низкая цена на этот сыр предлагает Metro — 95 грн. В Novus продукт стоит 98,99, в то время как в Megamarket его продают за 105,40, что делает этот магазин самым дорогим среди представленных.

