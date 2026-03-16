Завершение отопительного сезона во Львове в этом году будет зависеть от выделения дополнительных объемов газа и погодных условий.

Из-за перерасходов газа в этом году возможно досрочное завершение отопительного сезона во Львове, сообщает Politeka.net.

Депутаты горсовета обратились к премьер-министру Юлии Свириденко с просьбой выделить дополнительные объемы топлива для ЛГКП «Львовтеплоэнерго».

Зимний период оказался гораздо холоднее, чем в предыдущие годы. В январе 2026 года средняя температура во Львове составила -5 °C, тогда как в 2023-2025 годах она была около +0,8 °C. Поэтому предприятие потратило больше газа на отопление жилых домов и заведений бюджетной сферы — школ, садов и больниц.

По состоянию на 26 февраля перерасход достиг более 12 миллионов кубометров, что по условиям договора с «Нефтегаз Трейдинг» оплачивается по коммерческому тарифу. Общая сумма дополнительных начислений составляет около 292,4 млн. гривен.

Если дополнительные лимиты газа не предоставят, теплоснабжающее предприятие будет вынуждено прекращать отопление ранее запланированной даты – 15 апреля. Местные жители уже сообщают о слишком горячих батареях в квартирах, что свидетельствует о неэкономном использовании тепла.

Таким образом, завершение отопительного сезона во Львове в этом году будет зависеть от выделения дополнительных объемов газа и погодных условий, а городские власти подчеркивают необходимость контролировать расход топлива.

