Работа для пенсионеров в Запорожье предусматривает разные варианты занятости, от легких физических работ на свежем воздухе до торговли и производства, сообщает Politeka.

Мы проанализировали объявления о работе пенсионеров в Запорожье на платформе work.ua и взяли лучшие предложения. О самой высокооплачиваемой должности – рассказали в конце.

Для тех, кто ценит активную жизнь и стабильный доход, такие вакансии могут стать оптимальным вариантом.

Например, в селе Матвеевка требуется рабочий по благоустройству, который будет заниматься санитарным содержанием территорий, уборкой мусора, уходом за газонами и клумбами на территории сельского совета.

Для этого вида работы требуется физическая выносливость, но график позволяет совмещать обязанности с другими делами.

Не менее актуальное предложение – продавец продовольственных товаров в Кичкасе. Данная работа для пенсионеров в Запорожье подразумевает обслуживание клиентов, прием товаров, контроль сроков годности и работу на кассе.

Магазин работает круглосуточно в сменном графике, а заработная плата варьируется от 18 000 до 36 000 грн.

Наиболее интересное и высокооплачиваемое предложение – портной в экспериментальный цех ООО «МИК». Компания расширяет свой швейный цех и ищет работников для отшивки образцов спецодежды, военной формы, белья и мужских костюмов.

Заработная плата на этой позиции составляет 35000-40000 грн. Для трудоустройства следует обращаться в отдел персонала по адресу ул. Северное шоссе, 69а, остановка транспорта «НИИОГАЗ».

Эта вакансия сочетает стабильность крупной компании и возможность достойного заработка, что делает ее наиболее привлекательной среди всех доступных на сегодняшний день.

