Окончательное решение о завершении отопительного сезона в Хмельницкой области будет принято в 2026 году с учетом реальной ситуации в конкретном городе или общине.

Нет единого решения или «кнопки», по нажатию которой отопительный сезон одновременно завершат во всех городах Хмельницкой области, пишет Politeka.net.

Каждое общество самостоятельно определяет дату завершения отопительного сезона, ориентируясь на погодные условия, состояние инфраструктуры и потребности местных жителей. Поэтому сроки отключения тепла могут отличаться в разных регионах страны.

Основные правила определены постановлением Кабинета Министров №830. Согласно документу сигналом для начала постепенного прекращения централизованного отопления считается ситуация, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 °C в течение трех дней подряд.

При этом учитывается среднее значение температуры в сутки – то есть и дневные, и ночные показатели. Такой подход позволяет избежать преждевременного отключения тепла в период, когда возможны ночные заморозки или резкие колебания температуры.

Важно понимать, что это правило только ориентиром для местной власти. Окончательное решение всегда принимается на основе реальной ситуации в конкретном городе или общине. Например, если в течение дня температура поднимается до +12 °C, но ночью опускается до нуля или ниже, среднесуточный показатель может быть значительно ниже +8 °C. В таком случае подачу тепла могут продлить, чтобы обеспечить комфортные условия в домах.

Завершение отопительного сезона в Хмельницкой области обычно происходит в конце марта или начале апреля. Однако эти сроки могут изменяться в зависимости от погодных условий. К примеру, в южных областях, где теплая погода устанавливается раньше, отопление часто выключают быстрее. В северных или восточных регионах, где весна приходит медленнее, батареи могут оставаться горячими дольше — иногда даже до середины апреля.

Кроме того, немаловажную роль играет состояние тепловой инфраструктуры в 2026 году. Там, где котельные работают стабильно, а в сети не нуждаются в срочных ремонтах, отопительный сезон могут завершить чуть раньше. В то же время в городах, где существует риск технических неисправностей или прогнозируется возможное похолодание, власти часто решают оставить подачу тепла еще на время, чтобы избежать дискомфорта для жителей.

